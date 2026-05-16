Valentina Pelinel l-a dat de gol pe soțul ei.

Cu ce se dă pe față Cristi Borcea în fiecare dimineață pentru a arăta mai tânăr: „Mă întrece!”. Ce a dezvăluit Valentina Pelinel | Captură Instagram

Nu doar femeile au grijă de tenul lor. În ultimul timp, și bărbații acordă din ce în ce mai multă atenție felului în care arată. Cristi Borcea este unul dintre cei mai cunoscuți adepți ai tratamentelor de întreținere, iar rutina lui zilnică de îngrijire i-a surprins pe mulți. Valentina Pelinel, soția sa, a dezvăluit unul dintre obiceiurile care îl ajută să se mențină în formă.

Citește și: Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel

Cu ce își dă pe față Cristi Borcea în fiecare dimineață: „Trucul lui de frumusețe”

Cunoscut pentru preocuparea constantă pentru imagine și pentru vizitele regulate la medicul estetician, Cristi Borcea nu face compromisuri când vine vorba de aspectul său. Potrivit Valentinei Pelinel, acesta are un obicei simplu, dar eficient, pe care îl respectă de ani de zile. Mai precis, Cristi Borcea își aplică cuburi de gheață pe față, în special dimineața.

Articolul continuă după reclamă

„Soțul meu folosește cuburile de gheață. El se dă cu cuburi de gheață pe față, mai ales dimineața. Hai că v-am dezvăluit și trucul lui de frumusețe! Cristi este un bărbat foarte îngrijit! Aș putea spune că mă întrece! Are foarte mare grijă de el, de felul în care arată”, a dezvăluit Valentina Pelinel pentru click.ro, citată de o sursă.

Această metodă este cunoscută că revigorează tenul, reduce aspectul obosit și ajută la tonifierea pielii. Modelul a mărturisit că soțul ei este un bărbat foarte îngrijit și, uneori, o întrece în ceea ce privește rutina de îngrijire.

De-a lungul anilor, Cristi Borcea nu a ascuns faptul că apelează la intervenții estetice pentru a-și menține aspectul tânăr.

Citește și: Cristi Borcea, complet schimbat de operațiile estetice. Cum arată acum afacerist. Imaginile au stârnit un val de reacții dure

„Am câte puţin aşa din fiecare, dar dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani... Eu am avut șansa că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. – Mihaela Borcea, prima lui soţie), în Dorobanţi, practic pentru mine l-am făcut. Şi apoi am făcut clinica şi de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale. De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început şi cu puţin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferenţa. Dacă nu faci nimic şi dintr-odată îţi schimbi înfăţişarea, întinereşti brusc, arată urât. Eu am făcut aşa câte puţin, să ţin ritmul”, a dezvăluit Cristi Borcea, în urmă cu ceva timp, potrivit Libertatea.

Valentina Pelinel a vorbit despre kilogramele în plus

În același context, Valentina Pelinel a vorbit și despre micile excese alimentare din perioada sărbătorilor de Paște. Vedeta a recunoscut că a mâncat fără restricții, însă acum are grijă să revină la forma dorită prin sport și disciplină.

„Eu am pus vreo două kilograme. Acum le-am ascuns bine ca să nu le vedeți. Am mâncat de toate și mănânc de toate, pentru că mie îmi place să mănânc”, a dezvăluit Valentina Pelinel, citată de Libertatea.