„Furnicuțele”, invitat Chef Samuel: Cum a reacționat regretatul Papa Francisc când Chef l-a servit cu pălincă românească

Chef Samuel, invitat în emisiunea „Fruicuțele”, a vorbit despre întâlnirea emoționantă cu Papa Francisc și despre preparatele pe care i le-a gătit. Dezvăluiri surprinzătoare în dialogul cu Denise Rifai.

Invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Fruicuțele” a fost nimeni altul decât Chef Samuel, unul dintre cei mai apreciați bucătari români. Acesta a stat de vorbă cu Denise Rifai și a acceptat toate provocările din cadrul celebrului „Test al Mușuroiului”, răspunzând sincer și cu mult umor întrebărilor adresate de prezentatoare.

Cum a reacționat regretatul Papa Francisc când Chef l-a servit cu pălincă românească

Pe parcursul emisiunii, Chef Samuel a rememorat unul dintre cele mai impresionante momente din viața sa, întâlnirea cu regretatul Papă Francisc. Cu o experiență extraordinară în gastronomie și un parcurs de viață impresionant, chef-ul se poate mândri cu numeroase realizări profesionale, însă această întâlnire ocupă un loc special în sufletul său.

Întrebat de Denise Rifai ce a gătit pentru Suveranul Pontif, Chef Samuel a oferit câteva detalii despre preferințele culinare ale acestuia.

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„El a mâncat un pic mai franțuzește, mușchi de vită, cu niște ficat de rață. A mâncat și salată grecească, orice”, a povestit acesta.

Ulterior, Denise Rifai a prezentat un videoclip în care Chef Samuel vorbea despre întâlnirea sa cu regretatul Papă Francisc. Bucătarul a mărturisit că experiența l-a marcat profund și că a rămas impresionat de modestia, căldura și bunătatea de care a dat dovadă liderul Bisericii Catolice. Potrivit acestuia, Papa Francisc era un om deosebit, care reușea să îi facă pe cei din jur să se simtă apreciați și respectați.

Cine este Chef Samuel

Chef Samuel este cunoscut publicului din România atât pentru talentul său culinar, cât și pentru aparițiile sale televizate. De-a lungul carierei, acesta a lucrat în restaurante de prestigiu și a avut ocazia să gătească pentru numeroase personalități importante din întreaga lume. Pasiunea pentru gastronomie l-a ajutat să își construiască un nume puternic în domeniu, iar preparatele sale sunt apreciate pentru creativitate, atenția la detalii și combinațiile inedite de gusturi.

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În afara bucătăriei, Chef Samuel este recunoscut pentru sinceritatea și energia sa pozitivă. De fiecare dată când apare în fața publicului, reușește să cucerească prin naturalețe și prin poveștile fascinante din culisele carierei sale. Tocmai de aceea, prezența sa în emisiunea „Fruicuțele” a fost una apreciată de telespectatori.

Momentul dedicat întâlnirii cu Papa Francisc a fost unul dintre cele mai emoționante ale ediției. Chef Samuel a vorbit cu respect și admirație despre omul pe care l-a cunoscut, subliniind că experiența i-a oferit o lecție importantă. Pentru celebrul bucătar, întâlnirea cu Suveranul Pontif rămâne una dintre cele mai prețioase amintiri din cariera sa.