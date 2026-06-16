„Furnicuțele”, invitat Emil Rengle: Ce i-a spus un pustnic în căutarea iertării. Mesajul despre păcate pe care l-a primit

Emil Rengle a făcut dezvăluiri emoționante la „Furnicuțele”, unde a vorbit despre relația cu Alejandro Fernandez și despre întâlnirea cu un pustnic care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Emil Rengle a făcut dezvăluiri emoționante la „Furnicuțele”, unde a vorbit despre relația cu Alejandro și despre întâlnirea cu un pustnic care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. | Antena 1/AI

În ediția de astăzi a emisiunii „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, invitatul special a fost Emil Rengle. Cunoscut pentru energia sa debordantă, creativitatea și sinceritatea cu care își expune trăirile, artistul a adus în platou bună dispoziție, momente amuzante, dar și confesiuni emoționante.

„Furnicuțele”, invitat Emil Rengle: Ce i-a spus un pustnic în căutarea iertării

Pe parcursul emisiunii, Emil Rengle a vorbit deschis despre viața sa personală, despre relația pe care o trăiește alături de partenerul său, Alejandro, dar și despre proiectele profesionale care îi aduc împlinire. Dacă la „Testul Mușuroiului” publicul a avut parte de numeroase momente pline de umor, discuția a căpătat și o notă profundă atunci când artistul a abordat subiecte sensibile legate de evoluția sa personală și spirituală.

Denise Rifai a amintit o declarație făcută anterior de Emil, referitoare la întâlnirea cu un pustnic care i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

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„Pustnicul acesta m-a dat peste cap. El mi-a zis: «Știi care este diferența dintre mine și tine? Niciuna. Tu ești la fel de sfânt pe cât sunt eu, care stau aici și mă rog toată ziua, iar eu sunt la fel de păcătos precum ești tu, cel care îți duci misiunea prin lume. Du-te și trăiește!»”, a citat Denise Rifai dintr-o declarație a artistului.

Mesajul despre păcate pe care l-a primit

Emil Rengle a explicat în detaliu contextul acelei întâlniri și impactul pe care l-a avut asupra sa.

„Pustnicul acesta m-a eliberat. Acela a fost momentul. Eu am fost trimis acolo de cineva, fără să cunosc prea multe despre obiceiurile ortodoxe. Eram în Cheia, împreună cu câteva doamne mai în vârstă. Când am intrat, am făcut ceea ce am crezut eu că trebuie să fac. Am început să spun că sunt păcătos, nu ca să atrag atenția, ci pentru că voiam să fiu sincer și să înțeleg ce pot învăța din acea experiență. În momentul în care pustnicul mi-a spus «Du-te și trăiește», m-am simțit eliberat. Cred că în viață murim și renaștem de foarte multe ori”, a declarat Emil Rengle.

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Momentul a fost unul dintre cele mai emoționante ale ediției, iar artistul a demonstrat încă o dată că dincolo de imaginea sa exuberantă se află un om care nu se teme să vorbească despre vulnerabilități, transformare și căutarea sensului în viață.