Antena Căutare
Home Furnicutele Stiri „Furnicuțele”, invitat Emil Rengle: Ce i-a spus un pustnic în căutarea iertării. Mesajul despre păcate pe care l-a primit

„Furnicuțele”, invitat Emil Rengle: Ce i-a spus un pustnic în căutarea iertării. Mesajul despre păcate pe care l-a primit

Emil Rengle a făcut dezvăluiri emoționante la „Furnicuțele”, unde a vorbit despre relația cu Alejandro Fernandez și despre întâlnirea cu un pustnic care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 17:25 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 17:24
Galerie
Emil Rengle a făcut dezvăluiri emoționante la „Furnicuțele”, unde a vorbit despre relația cu Alejandro și despre întâlnirea cu un pustnic care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. | Antena 1/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În ediția de astăzi a emisiunii „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, invitatul special a fost Emil Rengle. Cunoscut pentru energia sa debordantă, creativitatea și sinceritatea cu care își expune trăirile, artistul a adus în platou bună dispoziție, momente amuzante, dar și confesiuni emoționante.

„Furnicuțele”, invitat Emil Rengle: Ce i-a spus un pustnic în căutarea iertării

Pe parcursul emisiunii, Emil Rengle a vorbit deschis despre viața sa personală, despre relația pe care o trăiește alături de partenerul său, Alejandro, dar și despre proiectele profesionale care îi aduc împlinire. Dacă la „Testul Mușuroiului” publicul a avut parte de numeroase momente pline de umor, discuția a căpătat și o notă profundă atunci când artistul a abordat subiecte sensibile legate de evoluția sa personală și spirituală.

Denise Rifai a amintit o declarație făcută anterior de Emil, referitoare la întâlnirea cu un pustnic care i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Cât de mult au crescut și cum arată copiii prezentatorului. Imagini emoționante din familie

„Pustnicul acesta m-a dat peste cap. El mi-a zis: «Știi care este diferența dintre mine și tine? Niciuna. Tu ești la fel de sfânt pe cât sunt eu, care stau aici și mă rog toată ziua, iar eu sunt la fel de păcătos precum ești tu, cel care îți duci misiunea prin lume. Du-te și trăiește!»”, a citat Denise Rifai dintr-o declarație a artistului.

Mesajul despre păcate pe care l-a primit

Emil Rengle a explicat în detaliu contextul acelei întâlniri și impactul pe care l-a avut asupra sa.

„Pustnicul acesta m-a eliberat. Acela a fost momentul. Eu am fost trimis acolo de cineva, fără să cunosc prea multe despre obiceiurile ortodoxe. Eram în Cheia, împreună cu câteva doamne mai în vârstă. Când am intrat, am făcut ceea ce am crezut eu că trebuie să fac. Am început să spun că sunt păcătos, nu ca să atrag atenția, ci pentru că voiam să fiu sincer și să înțeleg ce pot învăța din acea experiență. În momentul în care pustnicul mi-a spus «Du-te și trăiește», m-am simțit eliberat. Cred că în viață murim și renaștem de foarte multe ori”, a declarat Emil Rengle.

Citește și: După amiaza românilor merită un show mare – Furnicuțele, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Momentul a fost unul dintre cele mai emoționante ale ediției, iar artistul a demonstrat încă o dată că dincolo de imaginea sa exuberantă se află un om care nu se teme să vorbească despre vulnerabilități, transformare și căutarea sensului în viață.

„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Ce relație are cu Șerban Huidu. Adevărul nespus despre trecutul lor tumultuos...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist” Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: &#8220;Nemernic terorist&#8221;
Observatornews.ro Cum îţi poţi cumpăra apartamentul cu zeci de mii de euro mai ieftin Cum îţi poţi cumpăra apartamentul cu zeci de mii de euro mai ieftin
Antena 3 „Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri „Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri
Comentarii


Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Ce relație are cu Șerban Huidu. Adevărul nespus despre trecutul lor tumultuos
„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Ce relație are cu Șerban Huidu. Adevărul nespus despre trecutul lor...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Cât de mult au crescut și cum arată copiii prezentatorului. Imagini emoționante din familie
„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Cât de mult au crescut și cum arată copiii prezentatorului. Imagini...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
„Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri
„Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Ultimatum dat de conducerea PNL: Depune mandatul! Adrian Veștea este decis să continue
Ultimatum dat de conducerea PNL: Depune mandatul! Adrian Veștea este decis să continue BZI
Un judecător CCR explică, într-o opinie separată, de ce Ordonanța privind SAFE trebuia să fie declarată neconstituțională
Un judecător CCR explică, într-o opinie separată, de ce Ordonanța privind SAFE trebuia să fie declarată... Jurnalul
Cezar Ionașcu, declarații despre relația cu soția sa:În momentul în care n-aș mai întoarce capul după o femeie, aș fi un om mort
Cezar Ionașcu, declarații despre relația cu soția sa:În momentul în care n-aș mai întoarce capul după o... Kudika
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR Redactia.ro
Clanurile de interlopi Toboşaru şi Ştoacă s-au bătut în Bucureşti, de faţă cu Poliţia
Clanurile de interlopi Toboşaru şi Ştoacă s-au bătut în Bucureşti, de faţă cu Poliţia Observator
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să cureți pompa de sân
Cum să cureți pompa de sân DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x