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„Furnicuțele”, invitat Cristi Borcea. Cum a trăit în perioada comunistă, ce putea să mănânce când alții stăteau la cozi

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Cristi Borcea a povestit cum a fost să trăiască în regimul comunist și care erau alimentele pe care le avea în casă, deși oamenii stăteau mereu la cozi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 17:38 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 13:39
„Furnicuțele”, invitat Cristi Borcea. Cum a trăit în perioada comunistă, ce putea să mănânce când alții stăteau la cozi | antena 1
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Cristi Borcea a fost invitat în emisiunea Furnicuțele și a povestit cum a trăit pe vremea comunismului, atunci când toată lumea trebuia să stea la cozi pentru a-și procura mâncarea.

Cum a trăit în perioada comunistă, ce putea să mănânce când alții stăteau la cozi

A povestit cum a făcut bani încă de când era mic, însă, cu toate acestea, a fost un elev model până în clasa a5-a când a câștigat numai premiul I cu coroniță. Ulterior și-a dorit să se implice în fotbal, iar asta a fost pasiunea sa dintotdeauna.

Dacă afaceristul ar fi pus să aleagă între femei și fotbal, a declarat că întotdeauna fotbalul va fi cea mai mare dragoste a sa. Spune că de-a lungul timpului a avut noroc, asta pentru că și calitățile fizice l-au ajutat în acest sens.

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A fost mereu un bărbat înalt, cu mulți bani, așa cum singur s-a descris la Furnicuțele în fața lui Denise Rifai. „Odată cu celebritatea”, atunci când a ajuns la echipa Dinamo, a reușit să-și însușească pe bune acest pachet complet cu care a plecat la drum de atunci încolo.

A mărturisit că dacă actuala soție l-ar fi cunoscut în urmă cu 10 ani, nu ar fi reușit să-l îmblânzească. Acum se vede un soț liniștit, un tată devotat și un familist convins. Are 9 copii cu 4 femei diferite, însă asta nu îl oprește din a-i strânge pe toți și a se bucura de momentele frumoase împreună.

„Am avut o viață plină cu de toate, tot pachetu și am trăit-o la intensitate maximă, am făcut operație pe cord deschis la 41 de ani, pușcărie la 44 de ani.”, a povestit Cristi Borcea la Furnicuțele în fața lui Denise Rifai.

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În perioada comunistă, deși toată lumea stătea la cozi, afaceristul spune că el avea parte de tot felul de delicatese care în casele obișnuite nu existau la vremea aceea.

Moment emoționant alături de familia lui Cristi Borcea

Invitați în platou la Furnicuțele, copiii și soția lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, au reușit să-l emoționeze. Fiul său, Angelo, a povestit cum este un tată dur, însă acest lucru l-a ajutat întotdeauna pentru că așa a învățat lucrurile care contează cu adevărat.

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„Foarte sever cu mine și înțeleg de ce, pentru că m-a ajutat pe viitor să mă dezvolt.”, a povestit Angelo în fața tuturor la Furnicuțele. Cristi Borcea a povestit cum fiul său, Patrick, este o fire mult mai sensibilă, însă amândoi îi sunt un sprijin real.

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