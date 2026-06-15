„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Cât de mult au crescut și cum arată copiii prezentatorului. Imagini emoționante din familie

Mihai Găinușă a vorbit într-o emisiune TV despre relația apropiată cu copiii săi, Eva și Andrei, și despre modul în care interacționează împreună pe rețelele sociale, inclusiv pe TikTok, unde creează conținut amuzant.

„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Cât de mult au crescut și cum arată acum copiii prezentatorului TV. Imagini emoționante din familie | Antena 1/AI

Mihai Găinușă a fost invitat în emisiunea Denisei Rifai, unde a vorbit, printre altele, despre relația pe care o are cu cei doi copii ai săi. În cadrul acelei apariții, discuția a ajuns și la modul în care familia sa interacționează în viața de zi cu zi, dar și în mediul online, într-un registru relaxat și amuzant, specific stilului său de comunicare.

„Furnicuțele”, invitat Mihai Găinușă: Cât de mult au crescut și cum arată copiii prezentatorului TV

În cadrul emisiunii Denisei Rifai, momentul dedicat familiei lui Mihai Găinușă a căpătat o notă emoționantă, atunci când realizatoarea TV a citit o poezie scrisă de Eva, fiica sa, pentru tatăl ei, în copilărie. Gestul a adus un plus de sensibilitate discuției și a evidențiat legătura afectivă dintre părinte și copii, dincolo de aparițiile publice și de latura umoristică pentru care este cunoscut prezentatorul.

Prezentatorul TV a povestit că are doi copii, o fată pe nume Eva și un băiat pe nume Andrei, ambii aflați la vârsta adolescenței. Cei doi au fost, de asemenea, prezenți în cadrul emisiunii, unde au vorbit deschis despre relația cu tatăl lor, oferind publicului o perspectivă mai personală asupra dinamicii din familie.

Articolul continuă după reclamă

Imagini emoționante din familie

În discuțiile din platou, s-a evidențiat faptul că relația dintre Mihai Găinușă și copiii săi este una apropiată, bazată pe umor și comunicare. Eva și Andrei au descris un climat familial relaxat, în care glumele și interacțiunile spontane sunt frecvente. De altfel, aceștia au menționat și implicarea lor în activitățile online ale familiei, inclusiv în zona de conținut video pe platforme sociale, unde apar ocazional momente amuzante alături de tatăl lor.

Eva are un rol mai activ în gestionarea unor activități legate de prezența online a tatălui său, inclusiv în zona de TikTok, unde îl încurajează uneori să participe la diverse trenduri sau videoclipuri cu tentă comică.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Damian Drăghici. Cum arată fiica artistului: dezvăluiri despre relația pe care o are cu fratele său vitreg

Aceste momente au fost prezentate ca parte a unei relații apropiate, în care copiii contribuie la menținerea unei imagini relaxate și autentice în mediul digital.

În ansamblu, apariția la emisiunea Denisei Rifai a scos în evidență nu doar latura profesională a lui Mihai Găinușă, ci și latura sa de tată implicat, care încearcă să păstreze o legătură deschisă și modernă cu cei doi copii ai săi, Eva și Andrei. Relația lor pare construită pe încredere, umor și o comunicare constantă, inclusiv prin intermediul platformelor sociale.