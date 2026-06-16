„Furnicuțele”, invitat Emil Rengle: Întrebările incomode despre relații la care Denise Rifai a răspuns: „Mai departe”

Denise Rifai a răspuns la întrebări incomode în ediția „Furnicuțele” cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Prezentatoarea a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre viața sa personală și relații.

Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, au fost invitații ediției de astăzi a emisiunii „Furnicuțele”, unde au răspuns fără rețineri întrebărilor pregătite de Denise Rifai. Pe lângă discuțiile despre relația lor și povestea de iubire pe care o trăiesc, cei doi au participat și la rubricile deja îndrăgite de telespectatori, „Testul Mușuroiului” și jocul „Am/N-am”.

„Furnicuțele”, invitat Emil Rengle: Întrebările incomode despre relații la care Denise Rifai a răspuns

Atmosfera din platou a fost una relaxată și plină de umor, iar surpriza ediției a fost că nu doar invitații au fost puși în dificultate de întrebările celor două Furnicuțe, Scama și Blana. La un moment dat, și Denise Rifai a acceptat provocarea de a răspunde unor întrebări incomode despre propria viață personală.

Una dintre întrebările care a stârnit amuzamentul tuturor a fost: „Am/N-am dat unfollow și apoi follow după o ceartă cu cineva?”. Fără să stea pe gânduri, Denise Rifai a recunoscut că a trecut și ea printr-o astfel de situație.

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O altă întrebare a vizat un subiect sensibil pentru multe cupluri: „Am/N-am verificat telefonul celuilalt când era la duș?”. Și de această dată, prezentatoarea a răspuns sincer și a admis că a făcut acest lucru.

Profitând de moment, Denise Rifai a explicat, în stilul său caracteristic, de ce a simțit nevoia să verifice telefonul partenerului.

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„Eu pentru că îmi place să fiu informată și să am dimensiunea lucrării. Când prind și dacă nu prind îmi fac timp. Știi cum e, e bine când doarme. Tu de ce ai simțit nevoia să faci asta, Alejandro, cu telefonul lui Emi? Ai simțit că e ceva ce trebuie să vezi?”, l-a întrebat aceasta pe invitat.

La rândul ei, Denise Rifai a fost întrebată cui i-a verificat ultima dată telefonul. Răspunsul său a venit imediat și a provocat hohote de râs în platou.

„Iubitului meu, de la vremea respectivă. E treaba mea și a lui cum îl cheamă”, a declarat prezentatoarea.

După reacțiile celor prezenți, Denise a încheiat subiectul într-o manieră amuzantă: „Gata, am înțeles, mai departe”.

Discuția a continuat într-o notă relaxată, cu numeroase glume și momente spontane între invitați și gazda emisiunii. Ediția a oferit publicului ocazia de a-i descoperi pe Emil Rengle și Alejandro Fernandez într-o ipostază sinceră și autentică, dar și de a afla detalii mai puțin cunoscute despre Denise Rifai.

Emisiunea „Furnicuțele” poate fi urmărită zilnic, de la ora 17:00, la Antena 1, dar și pe platforma AntenaPLAY.