Pepe a avut parte de o surpriză emoționantă în emisiunea Denisei Rifai, unde s-a reîntâlnit cu frații săi și a rememorat momente din copilărie alături de familie.

„Furnicuțele”, invitat Pepe. Cum arată Loredana, sora artistului. Până și Denise Rifai a fost impresionată de frumusețea ei | Antena 1

Invitatul ediției de astăzi a fost nimeni altul decât Pepe. Artistul s-a întâlnit cu „Furnicuțele” și cu producătoarea Denise Rifai. Acesta a avut parte de o mulțime de provocări amuzante, dar și de momente emoționante. Unul dintre acestea a fost reîntâlnirea cu frații săi.

În platoul emisiunii au fost invitați Giani Pascu, Gianni Pascu și Loredana Pascu. Pepe se poate mândri cu o familie superbă și unită. Ion și Tatiana Pascu au crescut niște copii minunați, care astăzi sunt adulți ce se sprijină reciproc în momentele grele.

Loredana, sora artistului, este mai puțin cunoscută publicului, alegând o viață departe de lumina reflectoarelor. Deși este foarte apropiată de Pepe, ea nu apare des în fața camerelor. Denise Rifai și „Furnicuțele” au reușit să o convingă pe Loredana să îi ofere o surpriză inedită lui Pepe în timpul emisiunii.

Pentru a afla mai multe despre copilăria sa, Loredana și cei doi frați ai săi au fost invitați să ofere detalii despre anii petrecuți alături de artist. Pepe a fost vizibil încântat să își vadă frații și sora în platou. Loredana a avut o apariție elegantă, într-o rochie din denim, cu părul blond și un machiaj simplu, dar chic.

Citește și: "Era disperat după măritate, în tinerețe!"

Denise Rifai a remarcat și ea frumusețea Loredanei în timpul emisiunii.

„Am venit să te surprindem. În primul rând, cu prezența și să vedem dacă îți mai amintești gustul de acasă. Care e mâncarea ta preferată? Ce face mama? Mama e regina șnițelelor. Să vedem dacă știi care sunt ale ei”, a spus Loredana.

Pepe a primit un platou cu șnițele, unele cumpărate, altele făcute chiar de mama sa, și a fost provocat să ghicească preparatele pregătite de ea.

„La 14-15 ani te ocupai, printre altele, cu vânzarea de șnițele”, a spus Denise Rifai.

„A fost o afacere de familie. Vindeam mâncare în Piața Moghioroș, iar specialitatea chioșcului era șnițelul și chiftelele. Îl vindeam cu 6 lei și 50 de bani”, a declarat Pepe în emisiune.

Cei trei frați au mărturisit că le-a fost foarte greu să țină secretul apariției lor în emisiune. Părinții lui Pepe au transmis și mesaje înregistrate.

„Știe să gătească foarte bine. Seamănă cu tatăl lui. Toți copiii mei înseamnă viața mea. Pentru ei trăiesc și le datorez tot”, a spus mama artistului.

„El întotdeauna a fost frumos și a rămas la fel. Ne-am dat seama de mic că are personalitate. Surpriza nu a fost doar șnițelul, ci faptul că este prima dată când reușim să ținem un secret între frați”, a spus Giani Pascu.

„Prima amintire care îmi vine în minte este el după mine peste tot. Noi suntem unul pentru toți și toți pentru unul și ne ajutăm mereu când ne este greu. Nu există să am o problemă și să nu îmi sun frații”, a spus Loredana.

Momentele emoționante au făcut-o pe Loredana să lăcrimeze în timpul emisiunii, iar declarațiile sincere au emoționat întregul platou.

