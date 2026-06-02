„Furnicuțele”, invitată Maria Dragomiroiu. Cum se spală pe cap interpreta de muzică populară, în ciuda succesului

Pentru interpreta de muzică populară, folclorul românesc înseamnă fapte trăite cu sufletul și transmise către public într-o formă accesibilă. Maria Dragomiroiu a fost întotdeauna îndrăgită pentru muzica sa, dar și pentru podoaba capilară pe care nu a ezitat să o îngrijească la fel de fiecare dată.
Cum se spală pe cap interpreta de muzică populară, în ciuda succesului
Maria Dragomiroiu a declarat că se simte extrem de încântată și mulțumită că reușește să facă ceea ce îi place, așa cum îi place. A crescut într-o casă cu doi frați și doi părinți. O casă cu o singură cameră în care ploua. Astfel, întotdeuana și-a dorit să aibă propria sa casă pe care să o îngrijească.
La 22 de ani era deja mama a doi copii de 2, respectiv 3 ani. A divorțat, însă copiii au rămas alături de ea întotdeauna. Acum este și bunică, iar nepoatele sale au fost și ele invitate în platoul emisiunii Furnicuțele.
Cele două au povestit cum o alintă pe Maria Dragomiroiu, celebra lor bunică. Aceasta este „Nana” în ochii fetelor. Invidiată de-a lungul timpului pentru părul său, interpreta de muzică populară a declarat că nu s-a tuns niciodată la un salon. Îl lasă să crească atât cât este necesar, iar ulterior a povestit cum a descoperit un șampon foarte potrivit pentru nevoile sale, cu biotină.
De asemenea, artista a punctat că nu uită să-și ia suplimentele zilnice care sunt ca o mantră pozitivă în viața sa. Le-a povestit tuturor cum se spală la lighean, în ciuda faptului că acum își poate permite multe alte plăceri ale vieții.
Activă și în mediul online, le-a arătat internauților care este modul său de a evita durerile de spate cât mai mult timp posibil.
„Făcând acest exercițiu, nu m-a durut cervicala, n-am dureri de spate.”, a povestit Maria Dragomiroiu.
Cât de mult a deranjat frumusețea Mariei Dragomiroiu
În ciuda vârstei sale, vedeta are o frumusețe aparte. Nu de puține ori, felul său de a se prezenta pe micile ecrane i-a deranjat pe cei din jur, mai ales pe acele persoane care au ajuns să o invidieze. Până la vârsta de 70 de ani, Maria Dragomiroiu nu a avut nici măcar o zi de pauză sau o zi în care să stea și să se odihnească.
Și-a dorit întotdeauna să reușească, asta pentru că este o fire extrem de ambițioasă. Așa cum singură a povestit, a trecut prin multe încercări, însă de fiecare dată a reușit să se ridice pe forțele proprii și să meargă mai departe.
Mesajul transmis de interpretă pentru femei, a lăsat pe toată lumea extrem de emoționată.
„Să le pese de ele. Să nu se lase, să aibă speranțe, să fie mai optimiste, prin orice ar trece.", a spus aceasta.