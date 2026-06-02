„Furnicuțele”, invitată Maria Dragomiroiu. Cum se spală pe cap interpreta de muzică populară, în ciuda succesului

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Maria Dragomiroiu a povestit cum își spală părul pentru a-l avea atât de frumos și invidiat.

Pentru interpreta de muzică populară, folclorul românesc înseamnă fapte trăite cu sufletul și transmise către public într-o formă accesibilă. Maria Dragomiroiu a fost întotdeauna îndrăgită pentru muzica sa, dar și pentru podoaba capilară pe care nu a ezitat să o îngrijească la fel de fiecare dată.

Cum se spală pe cap interpreta de muzică populară, în ciuda succesului

Maria Dragomiroiu a declarat că se simte extrem de încântată și mulțumită că reușește să facă ceea ce îi place, așa cum îi place. A crescut într-o casă cu doi frați și doi părinți. O casă cu o singură cameră în care ploua. Astfel, întotdeuana și-a dorit să aibă propria sa casă pe care să o îngrijească.

La 22 de ani era deja mama a doi copii de 2, respectiv 3 ani. A divorțat, însă copiii au rămas alături de ea întotdeauna. Acum este și bunică, iar nepoatele sale au fost și ele invitate în platoul emisiunii Furnicuțele.

Cele două au povestit cum o alintă pe Maria Dragomiroiu, celebra lor bunică. Aceasta este „Nana” în ochii fetelor. Invidiată de-a lungul timpului pentru părul său, interpreta de muzică populară a declarat că nu s-a tuns niciodată la un salon. Îl lasă să crească atât cât este necesar, iar ulterior a povestit cum a descoperit un șampon foarte potrivit pentru nevoile sale, cu biotină.

De asemenea, artista a punctat că nu uită să-și ia suplimentele zilnice care sunt ca o mantră pozitivă în viața sa. Le-a povestit tuturor cum se spală la lighean, în ciuda faptului că acum își poate permite multe alte plăceri ale vieții.

Activă și în mediul online, le-a arătat internauților care este modul său de a evita durerile de spate cât mai mult timp posibil.

„Făcând acest exercițiu, nu m-a durut cervicala, n-am dureri de spate.”, a povestit Maria Dragomiroiu.

Cât de mult a deranjat frumusețea Mariei Dragomiroiu

În ciuda vârstei sale, vedeta are o frumusețe aparte. Nu de puține ori, felul său de a se prezenta pe micile ecrane i-a deranjat pe cei din jur, mai ales pe acele persoane care au ajuns să o invidieze. Până la vârsta de 70 de ani, Maria Dragomiroiu nu a avut nici măcar o zi de pauză sau o zi în care să stea și să se odihnească.

Și-a dorit întotdeauna să reușească, asta pentru că este o fire extrem de ambițioasă. Așa cum singură a povestit, a trecut prin multe încercări, însă de fiecare dată a reușit să se ridice pe forțele proprii și să meargă mai departe.

Mesajul transmis de interpretă pentru femei, a lăsat pe toată lumea extrem de emoționată.

„Să le pese de ele. Să nu se lase, să aibă speranțe, să fie mai optimiste, prin orice ar trece.”, a spus aceasta.