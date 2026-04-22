„Furnicuțele”, invitat Pepe. Denise Rifai a dat detalii picante despre viața ei amoroasă la rubrica „Am/N-am”

Pepe și Denise Rifai, răspunsuri picante la „Am/N-am” în „Furnicuțele”. Dezvăluiri surprinzătoare despre relații, gelozie și gesturi nebunești, în ediția din 22 aprilie.

„Furnicuțele” s-au întors cu episodul 3, iar invitatul de astăzi a fost nimeni altul decât Pepe. Episodul din data de 22 aprilie 2026 a adus multe surprize pentru artist, dar și pentru Denise Rifai. Cei doi au răspuns la o serie de întrebări cu răspunsuri picante, în cadrul rubricii „Am/N-am”.

Denise Rifai a dat detalii picante despre viața ei amoroasă la rubrica „Am/N-am”

„Tu ești un artist sincer. Nu vrei să faci un joc cu noi. Jocul e al nostru, dar i-l dăm lui Denise să-l faci cu ea”, au spus cele două Furnicuțe, Sama și Blana.

Denise și Pepe au făcut Testul Mușuroiului și au răspuns la întrebările puse de Furnicuțe.

„Am/N-am fost prins cu minciuna într-o relație?”, au întrebat cele două Furnicuțe.

În timp ce Denise a dezvăluit că nu a fost niciodată prinsă, Pepe a declarat că răspunsul este discutabil.

„Eu consider că n-am fost prins, dar am avut emoții că mă prinde. N-a avut argumente”, a declarat Pepe.

A urmat o întrebare legată de verificarea telefonului. Pepe și Denise Rifai au mărturisit că amândoi au verificat telefoanele partenerilor lor, pe ascuns, de mai multe ori.

"Era disperat după măritate, în tinerețe!"

Ce detalii au dat Pepe și Denise Rifai despre viețile lor personale

„Am/N-am făcut un gest nebunesc pentru cineva iubit?”

Pepe și Denise au recunoscut că amândoi au făcut gesturi nebunești pentru persoana iubită. Sama și Blana au încercat să afle mai multe detalii din viața personală a producătoarei.

„Am/N-am plâns după o despărțire?”

Pepe a declarat că nu a plâns după nicio despărțire, în timp ce Denise a recunoscut că a avut momente în care a suferit după o relație încheiată.

„Am/N-am fost surprins într-o ipostază romantică incomodă?”, au întrebat din nou Furnicuțele.

În timp ce Pepe a spus că nu a fost prins într-o astfel de situație, Denise a mărturisit că i s-a întâmplat, însă nu a dorit să ofere mai multe detalii.

Cei doi invitați au mai fost întrebați dacă au flirtat cu cineva în timp ce erau într-o relație. Atât Pepe, cât și Denise Rifai au recunoscut că au făcut acest lucru.

Restul întrebărilor și răspunsurilor neașteptate pot fi urmărite în ediția din 22 aprilie 2026, disponibilă integral pe AntenaPLAY.