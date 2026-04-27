„Furnicuțele”, invitat Romică Țociu. Cum și-a construit cariera și care este averea sa după ani de muncă

La emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, Denise Rifai își arată mai multe valențe. Chiar dacă are o rubrică de întrebări serioase, prezentatoarea se bucură de jocuri și de provocări alături de invitații săi.

De data aceasta, invitat a fost Romică Țociu. Artistul a vorbit despre parcursul său în lumea showbizului, cum a început totul și care au fost cele mai mari obstacole.

„Furnicuțele”, invitat Romică Țociu

Denise Rifai și-a expus dorința de a-l suna pe Cornel Palade, prietenul și colegul de platou al lui Romică Țociu. Cei doi sunt în continuare nedespărțiți, chiar și după atâția ani. Calculând, invitatul în emisiunea Furnicuțele, a constatat faptul că anii pe care i-a petrecut alături de Cornel Palade, au fost mai mulți decât cei petrecuți alături de soția sa.

„Amândoi am ținut de relație.”, a spus Romică Țociu, subliniind faptul că fără această dorință de a merge mai departe împreună pe scenă, grupul pe care îl îndrăgește toată lumea, nu ar fi existat.

Artistul Romică Țociu și-a adus aminte de anii plini de incertitudine atunci când și-a început cariera, dar și momentul în care a câștigat locul întâi la un concurs.

„Dacă partenerul este bine, și tu ești bine.”, a transmis Romică Țociu, după ce a subliniat faptul că este vorba prietenului său, Cornel Palade. Invitatul lui Denise Rifai și al Furnicuțelor a subliniat cum anume reușește să continuie într-un domeniu atât de competitiv.

Cu ce avere a rămas Romică Țociu după ani carieră

Romică Țociu a făcut mai multe sacrificii, iar momentul în care a venit la un festival de umor din București, chiar la Sala Palatului, artistul a știut că asta își dorește să facă.

„Am câștigat marele premiu, 15 mii de lei.”, a povestit Romică Țociu. Și-a reamintit cum a dormit în sala de așteptare a gării, până în momentul în care viața i s-a schimbat complet. Nu câștigat suficient pentru a-și permite o cazare, însă acum lucrurile stau cu totul altfel în ceea ce privește viața lui Romică Țociu.

„Acum am, dar atât cât mă bucur de viață și pentru familia mea. Nu sunt milionar, nu primesc moșterniri. Suntem la fel de normali și ne bucurăm. Dacă Dumnezeu ne-a adus până aici, îi mulțumesc!”, a transmis artistul. Cu toate acestea, încearcă să se bucure de ceea ce trăiește alături de familia sa.