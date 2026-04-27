Chefi la cuțite, 27 aprilie 2026. Bianca Podosu, trimisă de chef Richard la bancul echipei bej. De ce a plâns

În cel de-al șaptelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite i-a cerut Biancăi să pregătească un preparat la bancul echipei bej, din lipsă de spațiu. Concurenta din echipa bordo i-a surprins pe colegi cu reacția sa

„Aveam 1000 de chestii pe focuri. Nu mai aveam loc să facem și merele caramelizate”, a spus chef Richard, care i-a cerut Biancăi să meargă cu merele la bancul echipei bej. Concurenta nu a acceptat din prima să meargă să pună tigaia pe foc la bancul lui chef Ștefan Popescu.

„Nu glumesc. Du-te că așa te obișnuiești cu ei”, i-a spus chef Richard.

„Nu mă duc. Jur”, a spus Bianca.

„Nu glumesc. Nu mă face să mă enervez. Du-te și încălzește acolo”, i-a spus chef RIchard Biancăi.

Bianca Podosu, trimisă de chef Richard la bancul echipei bej: „Nu plânge, fată”

Concurenta a mers și a pus tigaia la alt banc, a lăsat-o acolo și i-au dat lacrimile precizând că i s-a stricat starea.

„Am înțeles, ai tu piticii tăi, dar într-o bucătărie când chef îți zice să faci ceva există doar o modalitate de răspuns: Da, chef. Nu că nu vreau. Zicea că sunt arogant eu? Ia uite cine e arogant și ce a ieșit la iveală. Și ce faci acum, ne pui pe noi într-o situație de criză că nu ai tu chef? Și a plecat de lângă tigaie. Stai că sunam eu un prieten să vină să aibă grijă de tigaia aia. Că tu ai plecat, te-ai dus, că n-aveai chef”, a comentat situația Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al echipei bordo

„E clar. O să mă duc la bej să fac caramelul și mă lasă acolo. Chiar nu vreau, sincer. Am pus în tigaie unt și zahăr și le-am lăsat acolo. Nu mai aveam chef de nimic, sincer”, a spus Bianca.

„Dar nu plânge, fată. Nu mă așteptam la o reacție așa. Să plângi că te-am trimis acolo să încălzești ceva. Nu te-am schimbat, ți-am zis numai să te duci un pic că nu mai aveam focuri libere”, a comentat chef Richard.

În cele din urmă, Alexandra Dodoaia a mers să aibă grijă de tigaie și proba a continuat.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

