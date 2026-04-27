Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 27 aprilie 2026. Un concurent a adus un avantaj pentru echipa sa. Ce amuletă a dat chef Richard

Al șaptelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite a început cu un joc pentru un avantaj. Ulterior, chef Richard a dat o amuletă distractivă. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Aprilie 2026, 21:04 | Actualizat Luni, 27 Aprilie 2026, 21:05

Avantajul de la joc a constat în faptul că „echipa care câștigă va putea avea un concurent cu imunitate la orice amuletă”. Chef Sautner l-a băgat la joc pe Ștefan, chef Richard l-a trimis la joc pe Alexandru, chef Orlando a jucat cu Vladimir, iar chef chef Popescu l-a ales pe Radu.

Irina Fodor le-a spus concurenților un ingredient, iar aceștia au spus zona din care provine ingredientul respectiv. Cel care a câștigat avantajul a fost reprezentantul echipei verzi.

Chef Richard a dat o amuletă distractivă

După ce a început proba, chef RIchard a apăsat pe butonul care anunța o amuletă. Acesta i-a întrebat pe ceilalți chefi dacă vor o amuletă tehnică sau distractivă. Pentru că chef Popescu și Sautner au optat pentru o amuletă distractivă, chef Richard a dat amuleta care spunea: „Ai puterea să obligi celelalte echipe să spună din 5 în 5 minute Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc”.

Propoziția care necesită discuție nu a fost tocmai ușoară pentru unii concurenți. Chef Orlando a învățat-o cuvânt cu cuvânt pe Pita, care spunea flutur în loc de vultur, spre amuzamentul celor care au auzit-o.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

chef Richard
+7
Mai multe fotografii

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Înapoi la Homepage
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x