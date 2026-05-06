Furnicuțele, invitat Sebastian Dobrincu. Cum comentează relația vehiculată cu Jasmine Ianțu

Sebastian Dobrincu, invitatul de astăzi de la Furnicuțele, a vorbit despre relația vehiculată cu Jasmine Ianțu. Ce a putut să spună în fața prezentatoarei Denise Rifai.

Un alt subiect de discuție în emisiunea Furnicuțele a fost cel legat de relații. Sebastian Dobrincu a subliniat că în acest moment nu se află într-o relație amoroasă. Este de asemenea mulțumit de statusul său din acest punct de vedere.

Deși de-a lungul timpului a avut relații controversate cu femei celebre, a mărturisit că nu și-a dorit niciodată să găsească astfel de situații. Cu toate acestea, date fiind grupurile pe care le frecvente, momentele au apărut de așa natură în acel punct al vieții lui.

La începutul călătoriei sale profesionale, Sebastian Dobrincu a fost angajat, ca mai apoi să-și creeze propria companie. A vorbit, printre altele, despre creșterea tehnologiei AI și modul în care aceasta afectează sau nu diferitele profesii.

Întrebat de către Denise Rifai dacă este un „tip romantic”, antreprenorul român a declarat că așa se consideră, însă ar trebui să spună mai precis femeile care au trecut prin viața sa.

„Momentan nu am găsit persoana potrivită.”, a declarat Sebastian Dobrincu în legătură cu faptul că în prezent nu se află într-o relație amoroasă. Deși este abordat pe conturile sale de socializare de diferite tipologii de femei, a menționat faptul că nu are un cont special pentru site-urile de întâlniri.

Relația amoroasă vehiculată cu Jasmine Ianțu, acesta a catalogat-o drept o prietenie de lungă durată. A menționat faptul că are o relație strânsă și cu tatăl său. De altfel, nu a ezitat să spună că ar lua în considerare ideea de cuplu cu fiica lui Virgil Ianțu.

Sebastian Dobrincu a locuit într-o garsonieră la New York

Antreprenorul român a povestit despre momentul în care a fost nevoit să locuiască într-o garsonieră la New York, acolo unde locuia doar pe o saltea așezată direct pe podea. Cu toate acestea, prețul pe care îl plătea pentru chirie nu era unul mic.

Chiria în SUA, pe vremea când Sebastian Dobrincu avea 18 ani, era 3.500 de dolari pentru o garsonieră ca cea în care el a locuit o vreme. La 19 ani a putut să își permită prima mașină de lux. Sebastian Dobrincu a locuit timp de 5 ani în România, însă a ținut să se întoarcă în România atunci când s-a instalat pandemia de COVID.

Denise Rifai a fost curioasă să afle și ce mănâncă Sebastian Dobrincu. Acesta a subliniat că în ciuda averii sale, consumă carne, ouă și iaurt, aceleași preparate pe care le au în meniu și experții din SUA.