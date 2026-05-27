„Furnicuțele", invitat Daniel Băluță. Ce muzică ascultă primarul sectorului 4

Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 17:38
Daniel Băluță a fost invitat în emisiunea Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre problemele care există între partide, dar și despre situațiile din viața personală. Pe lângă situațiile mai serioase, au existat și clipe care i-au amuzat pe fanii emisiunii.

Ce muzică ascultă primarul sectorului 4

Un împătimit al mișcării, Daniel Băluță a declarat că obișnuiește să meargă la sală. Ba mai mult, practică această activitate de 4 ori pe săptămână. Un filmuleț publicat chiar de către primarul sectorului 4 în mediul online, arată felul în care sportul la ajutat chiar și în carieră. I-a oferit o vedere mai pozitivă asupra lucrurilor.

Nu multă lume știa, însă Daniel Băluță a dezvăluit la Furnicuțele preferințele sale muzicale. Mandinga este formația sa preferată. Denise Rifai i-a făcut o surpriză primarul sectorului 4, atunci când i-a adus pe artiști în platou.

Acesta a încercat să cânte alături de interpretă, însă a declarat că vocea sa nu este potrivită pentru cântat. A mărturisit că atunci când nu este ocupat, se relaxează alături de familie. Printre alte formații, Daniel Băluță îi mai ascultă pe cei de la u2, Depeche Mode, The Cure și One. Deloc timid, a recunoscut că și Paraziții se numără printre preferații săi, însă nu a vrut să spună ce piesă este mai tot timpul pe repeat în playlistul său.

Daniel Băluța a fost medic stomatolog

A urmat o facultate în acest sens, ba chiar a profesat timp de 12 ani. Nu a putut face o comparație între cariera de politician și cea de medic, însă a răspuns așa cum a simțit întrebărilor adresate de prezentatoarea de la Furnicuțele.

„E greu să faci o comparație. Ambele activități au în comun oamenii și în ambele activități, școala absolvită a fost determinantă. Ceea ce am învățat la școală m-a ajutat.”, a declarat acesta.

S-a descris ca fiind un „politician puțin diferit”. A spus că nu îi place să fie teoretician, ci mai degrabă un om al faptelor decât al vorbelor. Este de asemenea asistent universitar cu contract de muncă suspendat.

„Preocuparea pe care o am pentru administrație generează o uzură deosebită. Nu mi-ar plăcea să fiu un jalon în politică, vreau să creez. Sunt un om care creează și aduce plus valoare.”, a mai spus Daniel Băluță, primarul sectorului 4. A subliniat că l-ar felicita oricând pe Ciprian Ciucu dacă ar vedea că face lucruri bune ca primar al Bucureștiului și nu i-ar fi teamă să facă acest pas.

