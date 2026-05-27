„Furnicuțele”, invitat Daniel Băluță. Moment emoționant alături de fiica și soția primarului

Daniel Băluță a fost invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele, acolo unde s-a arătat extrem de emoționat atunci când fiica și soția sa au venit în platou.

Andreea Băluță, soția primarului sectorului 4, Daniel Băluță, a fost invitată și ea în emisiunea Furnicuțele. A venit cu fiica, pe care a putut toată lumea să o vadă și într-un alt context. Aceasta din urmă studiază pentru a intra la facultatea de medicină dentară și a deveni medic dentist ca și părinții săi.

„Furnicuțele”, invitat Daniel Băluță

Primarul sectorului 4 a povestit cum a cunoscut-o pe soția sa. Cei doi sunt împreună de 25 de ani. Daniel Băluță a povestit cum o plăcea pe soția sa încă din perioada liceului, însă niciodată n-a avut curajul de a-i demonstra acest lucru. În anul 5 de facultate a reușit să pună la cale un plan romantic.

Cei doi s-au întâlnit în Vama Veche la un concert la formației Vama Veche, moment emoționant care i-a apropiat foarte mult unul de celălalt. Așa cum singur a declarat primarul sectorului 4, și-a găsit resursele necesare pentru a-i spune tot ce are pe suflet.

Povestea celor doi este una cel puțin romantică, asta pentru că Daniel Băluță i-a oferit soției sale propriile șosete și geaca sa pentru a-i ține de cald. La rândul ei, Andreea Băluță a apreciat grija cu care a fost tratată și astfel au devenit soț și soție și astăzi formează o familie cu adevărat fericită.

Andreea Băluță a declarat că i-a plăcut „inteligența” domnului primar. Daniel Băluță a mărturisit că soția sa l-a ajutat să devină un om mai harnic și mai devotat.

Cine l-a susținut pe Daniel Băluță să intre în politică

Atunci când și-a exprimat dorința de a intra în lumea politică, familia sa s-a împărțit în două tabere. Mama l-a susținut, iar tatăl și soția sa nu au fost de acord în totalitate. Până la urmă, acesta a făcut ce și-a dorit.

„Singurul meu defect e că sunt perfect.”, a declarat Daniel Băluță. Un alt moment pe care altfel telespectatorii n-ar fi avut cum să-l știe despre primarul sectorului 4 este că acesta gătește bine. Alexandra Băluță, invitată și ea în platoul emisiunii Furnicuțele, a declarat că cel mai mult o enervează atunci când tatăl său o ceartă pentru că ajunge acasă mai târziu decât ora stabilită de la început.

„Cel mai mare șoc a fost când a pus capul pe umărul unui băiat.”, a povestit Daniel Băluță despre fiica sa. Daniel Băluță a fost olimpic național la chimie și o mai ajută pe fiica sa în acest context.