În acest episod din "Furnicuțele", prezentatoarea Denise Rifai a dezvăluit care sunt obiceiurile sale alimentare. Vezi ce și cum mănâncă aceasta.

Denise Rifai a avut-o invitată pe Daciana Sârbu și, ca în orice ediție a emisiunii „Furnicuțele”, totul s-a derulat ca la carte.

Află cum și ce mănâncă Denise Rifai, într-un nou episod al emisiunii "Furnicuțele"

După ce i-a adresat câteva întrebări mai personale, a urmat și un joc în care Daciana Sârbu, dar și prietena și colaboratoarea sa, au fost nevoite să taie în jumătate câteva fructe. La acest joc a participat și prezentatoarea Denise Rifai.

Fiecare și-a urmat rândul la tăiatul fructelor, iar mai apoi acestea au fost cântărite. În cele din urmă, câștigătoare a ieșit Denise Rifai. A mărturisit sincer că își dorește să fie liniște atunci când lucrează, indiferent ce face.

„Cine îmi ține mărul?”, a întrebat Denise, inițial vrând să taie fructul cu toporul. Ulterior a ales o altă ustensilă pentru acest proces.

„Nu mănânc, dar cântăresc mâncarea, deci știu imediat.”, a mărturisit prezentatoarea emisiunii Furnicuțele. Oase a fost surprins să vadă cât de egal a tăiat Denise mărul și nu a putut să-și ascundă mirarea.

„Nu se vede că nu gătești.”, i-a spus Oasei lui Denise Rifai.

„Nu gătesc, dar îmi cântăresc ce mănânc.”, a spus aceasta. După ce a mai specificat de câteva ori că are nevoie de liniște, prezentatoarea emisiunii a decretat încă o dată că cea mai bună treabă o poate face doar astfel.

„Furnicuțele”, o emisiune în care sănătatea este pe primul loc

Pentru ca nimic să nu fie lăsat la voia întâmplării, în această ediție din Furnicuțele, Daciana Sârbu, dar și prietena sa, au fost invitate să joace un joc al sănătății, dar și preciziei. Oase le-a prezentat regulile și ulterior cea care a câștigat a fost Denise Rifai.

„Eu atunci când fac ceva, orice, îmi trebuie liniște. Am și eu talentul meu. Vezi de ce cer liniște? Am precizie.”, a declarat prezentatoarea emisiunii.

Daciana Sârbu și prietena sa au povestit despre momentul în care s-au întâlnit pentru prima oară. Se pare că fetele celor au fost colege la școală și ulterior la liceu. Furnicuțele au participat la discuții ca de obicei și au detensionat atmosfera atunci când a fost cazul.

„Vezi că am câștigat la jocul trecut.”, a mărturisit Daciana Sârbu în fața prietenei sale. Oase a fost prezent la fiecare joc al emisiunii.

„Pare simplu, dar nu este.”, a transmis Oase în timp ce a prezentat jocul cu fructe la care au participat cele trei femei.

„E simplu jocul, toată lumea știe să taie un măr, nu?”, a spus Oase.