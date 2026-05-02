Ce obicei de om sărac și-a păstrat Vali Vijelie, în ciuda averii uriașe. Află de la „Furnicuțele”

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, Vali Vijelie a dezvăluit ce obicei de om sărac și-a păstrat, în ciuda averii pe care a strâns-o de-a lungul timpului.

În acest punct al emisiunii, Denise Rifai l-a invitat pe artistul Vali Vijelie la testul lucrare de control. Prezentatoarea emisiunii Furnicuțele i-a adresat mai multe întrebări cu scopul de a-l cunoaște mai bine pe invitatul său.

„Sunt câteva întrebări pe care noi le-am așezat în această întâlnire, și din răspunsurile tale o să avem imaginea completă.”

Vali Vijelie a mărturisit că el are o vorbă, iar din aceasta a reieșit că dacă nu înțelegi de bună voie, vei înțelege la un moment dat prin alte modalități. A mărturisit că și-a ajutat un prieten pe care a încercat să-l ajute în repetate rânduri, dar care n-a înțeles acest amănunt la momentul respect. Artistul, ulterior, a încetat să-i mai ofere ajutorul.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat „ce obicei de copil sărac” i-a rămas întipărit în minte, Vali Vijelie a declarat că în continuare preferă să mănânce mâncare de cartofi, așa cum pregătea bunica sa în copilărie. Deși acum este un artist recunoscut și îndrăgit, a mărturisit că nu sărăcia a fost motorul care l-a împins către atingerea unei averi uriașe, ci faptul că i-a plăcut meseria cu care l-a înzestrat Dumnezeu.

Din copilărie, Vali Vijelie a rememorat câteva momente importante pe care a dorit să le transmită mai departe în emisiunea Furnicuțele.

Artistul și-a adus aminte că atunci când era copil, obișnuia să-și viziteze bunica ce locuia în județul Giurgiu. Acolo, mânca preparate gătite cu dragoste, iar astăzi nu ezită să aibă aceleași obiceiuri.

„Îmi amintesc când eram la mamaie și făcea pâine la cuptor, scovergi. Am o verișoară, are restaurant și îi mai spun să-mi facă scovergi.”, a povestit artistul Vali Vijelie. De asemenea, acesta a recunoscut că atunci când i-a murit tatăl, a plâns la una dintre cântările sale.

Dacă până acum lumea îl cunoștea altfel pe Vali Vijelie, cu ocazia participării sale în emisiunea Furnicuțele, fanii și nu numai au putut să-l descopere dincolo de imaginea pe care și-a creat-o ca și cântăreț de manele și muzică de petrecere. Denise Rifai l-a invitat în cadrul jocurilor de la Furnicuțele, dar și la ultima probă denumită lucrare de control peste care niciun invitat nu poate trece înainte de se încheia emisiunea.

Vali Vijelie a recunoscut că a greșit de mai multe ori față de soția sa și a punctat care sunt artistele sale preferate.