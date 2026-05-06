Furnicuțele, invitat Sebastian Dobrincu. Momente emoționante între antreprenor și mama sa, cum arată aceasta

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, invitat a fost Sebastian Dobrincu. Acesta a avut un moment emoționant alături de mama sa, femeia care l-a susținut întotdeauna.

Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 12:16 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 17:54
Invitat în emisiunea Furnicuțele, Sebastian Dobrincu a vorbit despre mai multe subiecte interesante. Printre acestea, s-a numărat și relația cu familia sa, mai precis cea pe care o are în prezent cu mama sa.

Deși un bărbat de succes, Sebastian Dobrincu a arătat faptul că este un om cu picioarele pe pământ care știe întotdeauna ce se întâmplă în viața sa, dar și în afara ei. Cu toate că a făcut primii bani încă de pe băncile școlii, și-a asumat faptul că odată cu succesul său urma să fie și un preț pe care trebuia să îl plătească.

A povestit faptul că a împrumutat sume enorme de bani pe care el în prezent el le numește „donații”. A specificat faptul că nu mănâncă pufuleți, dar nici nu și-ar dori. L-a avut alături pe fratele său David, dar și pe mama sa.

Mama lui Sebastian Dobrincu i-a făcut fiului său o declarație emoționantă și a recunoscut că este mândră de acesta. Cu toate acestea, antreprenorul român este conștient de faptul că atunci când a fost copil, nu a fost foarte simplu pentru părinții săi să îl stăpânească. S-a descris ca fiind un copil energic, ce îi solicita mult timp pe adulții din jurul său.

„Mi-am dorit să fiu mămică tânără și de trei băieți. Ce vreau să spun, știu că lui Sebastian nu-i place să i se facă complimente și așa a fost dintotdeauna. Vreau să spun că nu sunt doar mândră, sunt onorată să fiu mama ta. Te iubesc mult, mereu ai văzut dincolo de orizont.”, a fost declarația mamei lui Sebastian Dobrincu pentru fiul său.

Aceasta a mărturisit că întreaga familia este introvertită și că la început, atunci când Sebastian era doar un copil, a crescut fără tată.

Sebastian Dobrincu a crescut fără tată în primii ani de viață

Mama sa, invitată în emisiunea Furnicuțele, a declarat faptul că fiul său a crescut fără tată în primii ani de viață. Acesta a fost nevoit să muncească, dar și să locuiască într-un alt oraș.

„Cel mai mult ce-am apreciat la Sebastian, cel mai mult apreciez că s-a dezvoltat într-o perioadă în care era foarte greu în viața mea. Aveam pe mama, trecerea printr-o perioadă grea. A avut cancer, a recidivat, Mi-a fost cumplit de greu, fără niciun ajutor.”, a declarat mama antreprenorului român.

De asemenea, aceasta i-a mulțumit fiului său că a ales să fie așa cum și-a dorit și să meargă pe drumul său, indiferent de obstacole.

