„Furnicuțele”, invitată Monica Doroftei. De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta

Episodul 12 din data de 5 mai 2026 al emisiunii „Furnicuțele” vine cu o invitată specială, Monica Doroftei. Surpriza din această seară pentru ea, făcută de Denise Rifai, este chiar prezența lui Leonard Doroftei. Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc a pășit în platou și a răspuns curiozităților celor două „furnicuțe”, Scamă și Blană.
Monica și Leonard au povestit despre începutul poveștii lor de iubire, cum s-au cunoscut, cum și-au dat seama că sunt suflete pereche, dar mai ales cum reușesc să rămână și astăzi la fel de îndrăgostiți unul de celălalt.
Denise Rifai l-a întrebat pe Leonard dacă își amintește momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Monica.
„Bineînțeles. Era la ea acasă și stăteam de vorbă. Monica avea 18 ani. M-am uitat în ochii ei și i-am spus: «Hai să ne căsătorim». A fost de acord. Nu știu cum, dar a fost de acord”, a spus Leonard.
„Eram atât de tânără și îndrăgostită de el, încât tot ce-mi doream era să fiu cu el. Nu m-am gândit la frici”, a spus Monica.
„Am descoperit că poți iubi un om mai mult decât pe tine însuți”, a mai spus Monica, într-o declarație citată de Denise.
„Nu am un secret, Denise. Pur și simplu m-am îndrăgostit de el și ce am simțit pentru el nu simțisem pentru nimeni niciodată. La 16 ani, îți dai seama. Tocmai, poate și asta e un secret”, a spus Monica Doroftei.
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta
Monica și-a privit partenerul cu admirație și dragoste pe tot parcursul emisiunii.
„Fericirea mea a venit din a-mi vedea copiii și soțul bine. Chestia asta m-a întărit și m-a făcut să mă simt extraordinar.”
Cei doi s-au căsătorit după trei ani de relație, iar Monica a fost cea care s-a ocupat de organizarea nunții, dar și de cumpărarea verighetelor.
„Am citit că domnul soț poartă verigheta mai rar pentru că încă de pe atunci numărul era mare. Unde e verigheta?”, a întrebat Denise.
„Verigheta e mare, iar el are degetele puțin mai subțiri. Să știi că la un moment dat am fost supărată. Nu înțelegeam de ce nu o poartă. Până la urmă i-am pus-o pe un lănțișor și o purta așa”, a declarat Monica.
Denise a dezvăluit și un moment de la nunta celor doi – furtul miresei. Se pare că Leonard ar fi fost deranjat de această tradiție, iar Monica a glumit despre momentul amuzant în timpul emisiunii.
Nu ratați acest show cum nu s-a mai văzut, de luni până vineri, de la ora 17:00, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY.