„Furnicuțele”, invitată Monica Doroftei. De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta

Monica și Leonard Doroftei, dezvăluiri emoționante la „Furnicuțele”. Povestea lor de iubire, cererea în căsătorie și motivul pentru care nu poartă verigheta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 05 Mai 2026, 15:58 | Actualizat Marti, 05 Mai 2026, 17:55
Episodul 12 din data de 5 mai 2026 al emisiunii „Furnicuțele” vine cu o invitată specială, Monica Doroftei. Surpriza din această seară pentru ea, făcută de Denise Rifai, este chiar prezența lui Leonard Doroftei. Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc a pășit în platou și a răspuns curiozităților celor două „furnicuțe”, Scamă și Blană.

„Furnicuțele”, invitată Monica Doroftei

Monica și Leonard au povestit despre începutul poveștii lor de iubire, cum s-au cunoscut, cum și-au dat seama că sunt suflete pereche, dar mai ales cum reușesc să rămână și astăzi la fel de îndrăgostiți unul de celălalt.

Denise Rifai l-a întrebat pe Leonard dacă își amintește momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Monica.
„Bineînțeles. Era la ea acasă și stăteam de vorbă. Monica avea 18 ani. M-am uitat în ochii ei și i-am spus: «Hai să ne căsătorim». A fost de acord. Nu știu cum, dar a fost de acord”, a spus Leonard.

„Eram atât de tânără și îndrăgostită de el, încât tot ce-mi doream era să fiu cu el. Nu m-am gândit la frici”, a spus Monica.

„Am descoperit că poți iubi un om mai mult decât pe tine însuți”, a mai spus Monica, într-o declarație citată de Denise.

„Nu am un secret, Denise. Pur și simplu m-am îndrăgostit de el și ce am simțit pentru el nu simțisem pentru nimeni niciodată. La 16 ani, îți dai seama. Tocmai, poate și asta e un secret”, a spus Monica Doroftei.

De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta

Monica și-a privit partenerul cu admirație și dragoste pe tot parcursul emisiunii.
„Fericirea mea a venit din a-mi vedea copiii și soțul bine. Chestia asta m-a întărit și m-a făcut să mă simt extraordinar.”

Cei doi s-au căsătorit după trei ani de relație, iar Monica a fost cea care s-a ocupat de organizarea nunții, dar și de cumpărarea verighetelor.

„Am citit că domnul soț poartă verigheta mai rar pentru că încă de pe atunci numărul era mare. Unde e verigheta?”, a întrebat Denise.

„Verigheta e mare, iar el are degetele puțin mai subțiri. Să știi că la un moment dat am fost supărată. Nu înțelegeam de ce nu o poartă. Până la urmă i-am pus-o pe un lănțișor și o purta așa”, a declarat Monica.

Denise a dezvăluit și un moment de la nunta celor doi – furtul miresei. Se pare că Leonard ar fi fost deranjat de această tradiție, iar Monica a glumit despre momentul amuzant în timpul emisiunii.

