„Furnicuțele”, invitat preotul Dan Damaschin. Ce cariere au copiii părintelui

Invitat în emisiunea Furnicuțele, părintele Dan Damaschin i-a avut alături pe cei dragi. În platou au venit soția sa, dar și fiica.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 17:50 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 14:15
Părintele Dan Damaschin a vorbit în emisiunea Furnicuțele despre credință și felul cum aceasta este percepută în societate.

A avut parte de o surpriză, atunci când soția și fiica sau au venit în platou. Cele două au adus în discuție meseriile pe care le au. În familia preotului Damaschin, cu toții s-au îndreptat către facultatea de medicină.

Ca nimeni altul, părintele Dan Damaschin a simțit că era social media îl va ajuta să ajungă la cât mai mulți credincioși, astfel că atât pe Tik Tok cât și pe Facebook, îi îndeamnă pe aceștia să pășească mai aproape de Dumnezeu și să se căiască de păcate prin iubire.

De-a lungul timpului, multe vedete l-au însoțit pe drumul său către copiii nevoiași. Ca preot, Dan Damaschin a menționat că nu dansează la nunți sau petreceri atunci când este invitat cu munca. Însă, odată ce dezbracă hainele preoției și ajunge să fie omul Dan Damaschin, își dorește să o invite pe soția sa pe ringul de dans.

Și-a cunoscut soția în tramvai, acolo unde cei doi au avut parte de o situație ca în filme. S-au căsătorit destul de repede, asta pentru că în caz contrar, urmau să piardă locul și camera la căminul de familiști, acolo unde au locuit la începutul relației.

Cum arată viața preotului Dan Damaschin, departe de biserică

Atunci când s-au cunoscut, părintele și soția sa obișnuiască să comunice mult mai mult. Acum, din cauza timpului limitat, această obișnuință s-a pierdut. Preotul a recunoscut că odată cu îndatoririle sale, îi mai rămân foarte puține momente în care își poate ajuta soția la treburile casnice.

Are doi băieți și o fată, cu toți având dorința de a merge pe drumul facultății de medicină. Atunci când fiica sa Ana urma să aibă întâlniri, preotul Dan Damaschin își dorea să afle câte mai multe informații despre bărbații care aveau să-i pășească în casă. În cele din urmă, tânăra a făcut o alegere corectă pentru sufletul ei.

Fiul preotului Dan Damaschin a intrat în convorbire telefonică la Furnicuțele, acolo unde a povestit că este în primul an la medicină la Iași. Acesta a precizat că tatăl său, Dan Damaschin, are o responsabilitate enormă și mult mai mare pentru credincioși, dat fiind numărul acestora.

Fiecărui copil al său, părintele i-a oferit libertatea de a alege. De-a lungul timpului, acesta nu le-a impus pedepse copiilor săi.

Citește și
