"Furnicuțele", invitat Tzancă Uraganu. Cine i-a ales numele de scenă și cum îl cheamă, de fapt, în buletin

Invitat în emisiunea, Tzancă Uraganu a vorbit despre momentul în care a primit numele de scenă. Cum îl cheamă, de fapt, pe artist în buletin.

Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 17:27
Tzancă Uraganu a fost invitat în emisiunea Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre harul său, cel cu care l-a înzestrat Dumnezeu. A mărturisit că a avut o copilărie normală, fără lipsuri, însă de când a început să fie un cântăreț de succes, părinții săi nu au mai muncit.

Deși toată lumea îl cunoaște ca fiind un artist împlinit și de succes, ca orice om, Tzancă Uraganu a avut momente în care a fost nevoit să se prefacă pentru a nu-și dezamăgi oamenii.

„Am avut probleme cu mama în spital, glicemie ridicată, și în 5 minute trebuia să intru pe scenă cu zâmbetul pe buze.”, a povestit artistul. Într-un moment în care se plimba prin mall, Denise Rifai a povestit cum l-a văzut pe Tzancă înconjurat de oamenii care îl iubesc și care și-au dorit o poză sau un autograf din partea sa.

Tzancă Uraganu a specificat că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul dăruit. Totoodată, a subliniat că ar putea să se lase de muzică și să trăiască doar din banii pe care îi primește de pe una dintre platformele social media.

Este unul dintre cei mai ascultați cântăreți de manele din România, însă nu se teme de eșec și spune că indiferent ce s-ar întâmplat, ar putea să reziste situației.

„Păi dacă nu accepți, nu câștigi.”, a spus acesta. Aproximativ, Tzancă Uraganu are 25 de petreceri pe lună, aproape în fiecare zi pentru a-și câștiga banii pe care astăzi îi produce. Numele său de scenă i-a fost dăruit de către mama sa pe vremea când era doar un copil, însă nu-și mai aduce aminte vârsta la care s-a întâmplat acest lucru.

Ce muzică ascultă Tzancă Uraganu în timpul liber

Atunci când nu se află la petreceri pentru a-și încânta fanii, Tzancă Uraganu spune că petrece timp cu familia. De asemenea, pe lângă manele, acesta ascultă și Michael Jason, hip – hop și trap. În copilărie, artistul a fost un băiat timid care voia întotdeauna să se asigure dacă lucrurile merg bine în cariera sa, ca și artist și cântăreț.

A crescut în Ploiești, într-o familie modestă, însă și-a dorit mereu să aibă permis de conducere la 18 ani. El era copilul mai cuminte, iar fratele său le dădea bătăi de cap părinților. Tatăl lui Tzancă Uraganu și-a dorit mereu ca acesta să-și continuie studiile, însă în clasa a10-a, acesta a abandonat școala pentru a se concentra asupra muzicii.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
