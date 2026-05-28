Mireasa, sezon 13. Bianca și Dorian s-au despărțit. Cum au decis să pună punct relației: „Chiar nu voiam să se ajungă așa!"

Bianca și Dorian au anunțat în emisia live de pe 28 mai 2026 de la Mireasa că s-au despărțit. Fata a sugerat că poate căderea din top a influențat răceala fostului iubit, în timp ce acesta a precizat că motivul separării este că nu se simt eîn largul lui să fie într-un cuplu în emisiune.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 16:05 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 16:16
Bianca și Dorian s-au despărțit, după o relație scurtă. Cei doi au ars etapa cunoașterii, s-au sărutat și au declarat că formează un cuplu la un timp foarte scurt după intrarea fetei în competiție. După o săptămână în care au vorbit chiar și despre căsătorie, cei doi s-au despărțit. După prima săptămână de relație, Dorian nu s-a mai aflat în top, o prmeieră pentru el în cele 4 luni de competiție.

Dorian și Bianca au avut o discuție de despărțire.

„Chiar nu voiam să se ajungă așa. Chiar mă gândeam că o să fim bine și că o să fiu bine. Cred că lipsește ceva în ceea ce mă privește pe mine. Chiar nu vreau să te simți nașpa, chiar nu e vina ta absolut deloc. Vreau tu să fii bine”, i-a spus Dorian Biancăi în discuția de despărțire.

Fata a lăcrimat, recunoscând că se simte dezamăgită, iar Dorian a continuat să-i spună că nu se simte în largul lui într-o relație în emisiune.

„Cred că motivul real e că Dorian nu e pregătit pentru o relație. Cu siguranță e atracție între noi doi, dar nu putem trece la nivelul următor. Am văzut diferențele dintre noi și celelalte cupluri. Poate am avut și eu eu așteptările mele, au fost unele lucruri care nu mi-au picat bine, dar nici nu vreau să fiu salvatorul nimănui. Sunt dezamăgită, nu pot să neg. Nu îmi pare rău că lucrurile au decurs așa, am procedat cum am simțit. Cred că și faptul că nu se află în top a influențat răceala lui. Chiar dacă a negat. După ce s-a afișat topul a fost distant. Nu cred că e suficient de matur emoțional”, a spus Bianca la testimonial.

Pe Dorian l-a deranjat faptul că Bianca a făcut referire la căderea din top: „Efectiv nu mă interesează de niciun top. M-am gândit în direcția aia când mi-ați spus că susținătorii mei s-ar fi mutat și m-am întrebat de ce, dacă am greșit cu ceva. Chiar i-am spus că dacă va vrea și ea, să încercăm să vorbim și afară”, a spus Dorian în emsisia live.

„Eu aseară am avut o revelație. Probabil ne-am grăbit în tot acest proces”, a spus Bianca.

