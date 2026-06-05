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Furnicuțele, invitată Ana Morodan. Ce a recunoscut antreprenoarea despre chimia cu Oase

În ediția din 5 iunie a emisiunii Furnicuțele, Denise Rifai a avut-o invitată pe creatoarea de conținut și antreprenoarea Ana Morodan.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 18:20 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 13:30
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Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, antreprenoare și personalitate media. Supranumită „Contesa Digitală”, ea s-a remarcat prin stilul său extravagant, eleganța neconvențională și conținutul dedicat modei, lifestyle-ului și divertismentului. Așadar, nu putea fi decât invitata ideală a lui Denise Rifai la Furnicuțele.

Cu stilul caracteristic, Ana a răspuns la întrebările și provocările emblematice ale emisiunii, ba chiar a avut parte de un schimb constant de replici și înțepături cu Oase, fostul ei adversar de la Asia Express.

Ce îi leagă pe Ana Morodan și Oase

Legătura dintre Morodan și Oase vine, așa cum probabil vă amintiți, de la emisiunea Asia Express, unde cei doi au fost concurenți în același sezon.

Cel mai cunoscut moment dintre ei a fost un accident devenit viral: în timpul unei probe, Ana conducea un tuk-tuk și l-a lovit accidental pe Oase, care concura în echipă cu CRBL. Roata vehiculului i-a trecut peste picior, iar replica lui Oase către Morodan — „m-ai călcat cu roata” — a devenit unul dintre momentele memorabile ale sezonului.

După incident, Morodan a spus că i-a părut foarte rău și că a fost afectată de ce s-a întâmplat, mai ales pentru că îl aprecia pe Oase. Cei doi nu au avut o relație de cuplu, ci o legătură construită prin experiența și rivalitatea din competiție.

În cadrul emisiunii Furnicuțele, ei au adus în repetate rânduri aminte de chimia apărută între ei în timpul probelor, ba chiar au glumit că riscă să apară la ziar dacă nu se potolesc din a se șicana de față cu Denise Rifai.

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Ce se știe despre viața amoroasă a Anei Morodan

Ana Morodan a fost mereu una dintre cele mai extravagante apariții din showbizul românesc, însă, atunci când vine vorba despre viața personală, influencerița a ales de multe ori să păstreze discreția. Deși este foarte deschisă cu urmăritorii săi și vorbește fără rețineri despre carieră, stil de viață sau momentele dificile prin care a trecut, poveștile ei de dragoste au rămas, în mare parte, departe de lumina reflectoarelor.

Supranumită „Contesa Digitală”, a recunoscut de-a lungul timpului că a avut relații importante și că a fost chiar aproape de căsătorie. Vedeta a povestit că a fost cerută în căsătorie de două ori, însă nu a ajuns niciodată în fața altarului.

Vedeta a explicat în stilul său caracteristic că are o personalitate puternică și că are nevoie de un partener care să îi înțeleagă felul de a fi. Morodan a spus în mai multe rânduri că nu crede într-o relație construită după reguli clasice și că preferă să fie sinceră cu ea însăși decât să facă un compromis doar pentru a se căsători.

Un episod din viața sentimentală a Anei Morodan care a atras atenția publicului a fost legătura cu artistul Killa Fonic. Influencerița a dezvăluit într-o emisiune TV că cei doi au format la un moment dat un cuplu, informație care a luat prin surprindere mulți fani.

Morodan a vorbit frumos despre artist și l-a descris ca pe un om pe care îl apreciază, chiar dacă relația lor nu a continuat.

De-a lungul timpului, Ana Morodan a lăsat impresia că privește dragostea într-un mod diferit de tiparele tradiționale. Nu a ascuns faptul că este greu de cucerit și că independența ei este extrem de importantă.

În 2026, vedeta și-a asumat public o nouă relație, după o perioadă în care a preferat să țină viața sentimentală departe de ochii publicului.

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Cu umorul și sinceritatea care au consacrat-o, Ana Morodan a transformat inclusiv poveștile sale de dragoste în parte din imaginea sa publică: o femeie independentă, nonconformistă și care nu se teme să își trăiască viața după propriile reguli.

„Furnicuțele”, invitat Cristi Borcea. Câți copii a făcut, de fapt, în timpul încarcerării... Furnicuțele, invitată Ana Morodan. Reacția Contesei Digitale când a revăzut imagini cu accidentarea lui Oase de la Asia ...
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