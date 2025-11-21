Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ana Morodan după ce a slăbit foarte mult. Are acum 48 kg

Ana Morodan, fosta concurentă Asia Express, a slăbit enorm în ultimele luni și acum se confruntă cu probleme de sănătate.

Contesa Digitală a dezvăluit că a reușit să ajungă la greutatea de 48 kg, slăbind într-un ritm alert. Vedeta a dezvăluit cu ce dificultăți se confruntă acum, după ce a slăbit brusc.

Cum a reușit să slăbească Ana Morodan într-un timp scurt

Celebra bloggeriță a povestit într-un interviu pentru Antena Stars că nu a ținut vreo dietă și nici nu a luat niște suplimente care au făcut minuni, ci a muncit foarte mult. Faptul că a avut un an extrem de greu, solicitant, cu multe proiecte, a făcut-o pe Ana Morodan să piardă rapid în greutate și să topească într-un timp foarte scurt câteva kilograme.

Ana Morodan a explicat că a avut în lucru mai multe proiecte, a lucrat chiar cu mai multe echipe și stresul și-a spus cuvântul. Ea a reușit să slăbească fără să vrea într-un timp record.

"Asta mă întreb și eu (n.r. dacă se mai oprește din slăbit). Pentru cei care sunt curioși, nu am urmat nicio dietă, nu am luat nici medicamente miraculoase, pur și simplu am avut un an în care am muncit foarte, foarte mult la niște proiecte pe care le-am pregătit. A fost greu să găsim echipe mari care să se acomodeze la magnitudinea acestor proiecte și apoi a trebuit să le facem noi cu mâinile noastre și a fost mult de lucru. Pare că în perioada aceasta, în perioada de stres, am slăbit, am mai avut eu perioade de stres în care m-am și îngrășat.", a declarat Ana Morodan pentru Spynews.

Contesa Digitală a dezvăluit că acum cântărește 48 kilograme și nu e mulțumită de aspectul corpului ei. Ea este pregătită să apeleze la ajutorul medicului estetician dacă va simți nevoia.

"În acest moment am 48 de kilograme. Nu ar trebui să fie nimeni invidios, pentru că sânii mei, în momentul de față, arată ca o pereche de șosete. Eu sunt de acord cu operațiile estetice, am și vorbit despre acest aspect. Nu am ascuns niciodată îmbunătățirile pe care le-am făcut.", a mai spus influencerița.

Așa cum până acum a fost complet deschisă și a vorbit onest despre operațiile ei estetice, Ana Morodan a spus că plănuiește să facă același lucru în continuare pentru că nu are nimic de ascuns.

"Mi-am operat nasul de trei ori, încerc și a patra. Nu am o problemă medicală, este pur și simplu estetic. Dacă trăim într-o epocă în care putem face aceste îmbunătățiri, eu aleg să le fac. Eu mi-am dorit un nas care să nu pară operat, iar acesta se face în etape, de aceea m-am operat de mai multe ori. Nu-i cu necaz, mai avem de lucru.", a mai adăugat Contesa Digitală.

