Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ana Morodan după ce a slăbit foarte mult. Are acum 48 kg

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ana Morodan după ce a slăbit foarte mult. Are acum 48 kg

Ana Morodan, fosta concurentă Asia Express, a slăbit enorm în ultimele luni și acum se confruntă cu probleme de sănătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 21 Noiembrie 2025, 13:38 | Actualizat Vineri, 21 Noiembrie 2025, 14:03
Galerie
Contesa Digitală a dezvăluit că acum cântărește 48 kilograme și nu e mulțumită de aspectul corpului ei. | Instagram

Contesa Digitală a dezvăluit că a reușit să ajungă la greutatea de 48 kg, slăbind într-un ritm alert. Vedeta a dezvăluit cu ce dificultăți se confruntă acum, după ce a slăbit brusc.

Cum a reușit să slăbească Ana Morodan într-un timp scurt

Celebra bloggeriță a povestit într-un interviu pentru Antena Stars că nu a ținut vreo dietă și nici nu a luat niște suplimente care au făcut minuni, ci a muncit foarte mult. Faptul că a avut un an extrem de greu, solicitant, cu multe proiecte, a făcut-o pe Ana Morodan să piardă rapid în greutate și să topească într-un timp foarte scurt câteva kilograme.

Citește și: Ana Morodan s-a internat într-o clinică de psihiatrie. Cât costă o cameră la clinica în care s-a internat

Articolul continuă după reclamă

Ana Morodan a explicat că a avut în lucru mai multe proiecte, a lucrat chiar cu mai multe echipe și stresul și-a spus cuvântul. Ea a reușit să slăbească fără să vrea într-un timp record.

"Asta mă întreb și eu (n.r. dacă se mai oprește din slăbit). Pentru cei care sunt curioși, nu am urmat nicio dietă, nu am luat nici medicamente miraculoase, pur și simplu am avut un an în care am muncit foarte, foarte mult la niște proiecte pe care le-am pregătit. A fost greu să găsim echipe mari care să se acomodeze la magnitudinea acestor proiecte și apoi a trebuit să le facem noi cu mâinile noastre și a fost mult de lucru. Pare că în perioada aceasta, în perioada de stres, am slăbit, am mai avut eu perioade de stres în care m-am și îngrășat.", a declarat Ana Morodan pentru Spynews.

Contesa Digitală a dezvăluit că acum cântărește 48 kilograme și nu e mulțumită de aspectul corpului ei. Ea este pregătită să apeleze la ajutorul medicului estetician dacă va simți nevoia.

Citește și: Ana Morodan s-a revăzut cu Adrian Teleșpan. Ce a scris Contesa Digitală după zvonurile că s-au certat

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"În acest moment am 48 de kilograme. Nu ar trebui să fie nimeni invidios, pentru că sânii mei, în momentul de față, arată ca o pereche de șosete. Eu sunt de acord cu operațiile estetice, am și vorbit despre acest aspect. Nu am ascuns niciodată îmbunătățirile pe care le-am făcut.", a mai spus influencerița.

Așa cum până acum a fost complet deschisă și a vorbit onest despre operațiile ei estetice, Ana Morodan a spus că plănuiește să facă același lucru în continuare pentru că nu are nimic de ascuns.

"Mi-am operat nasul de trei ori, încerc și a patra. Nu am o problemă medicală, este pur și simplu estetic. Dacă trăim într-o epocă în care putem face aceste îmbunătățiri, eu aleg să le fac. Eu mi-am dorit un nas care să nu pară operat, iar acesta se face în etape, de aceea m-am operat de mai multe ori. Nu-i cu necaz, mai avem de lucru.", a mai adăugat Contesa Digitală.

colaj ana morodan
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Ce mai face și cum arată acum Ana Morodan. Contesa Digitală și-a surprins fanii cu decolteul ei adânc

Aurelian Temișan și Nidia Moculescu, în lacrimi pe scena la un spectacol dedicat lui Horia Moculescu. Moment omagial emo...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Observatornews.ro De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce relație are Tily Niculae cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț. Actrița a scos la iveală detalii neașteptate
Ce relație are Tily Niculae cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț. Actrița a scos la iveală detalii...
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
Iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru cântăreț, la câteva luni de când susținea că a agresat-o. Ce a transmis
Iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru cântăreț, la câteva luni de când susținea că a...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x