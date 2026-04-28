„Furnicuțele”, invitată JO. Artista a luat în considerare o relație cu Radu Ciucă! Reacția DJ-ului când a auzit

JO a fost invitata lui Denise Rifai în cadrul emisiunii Furnicuțele. A destăinuit un secret ținut doar pentru ea timp de mai multă vreme. Despre ce este vorba.

JO este o artistă care nu mai are nevoie de prezentări, dar care însă nu a ajuns în locul dorit din punct de vedere profesional. Acest lucru se datorează faptului că este o persoană perfecționistă, care își dorește să ducă lucrurile la bun sfârșit prin forțe proprii și muncă de calitate.

Artista a luat în considerare o relație cu Radu Ciucă

Cum a dezvăluit că este singură și dispusă să-și ofere dragostea unui bărbat care să o merite, Furnicuțele și-au arătat dorința de a fi „împreună” cu JO.

„Mor după mine, în special.”, a transmis JO, semn că în acest moment nu este îndrăgostită. Următoarea curiozitate firească a prezentatoarei Denise Rifai a fost legată de acei bărbați care “mor după JO”. “Mor după tine” fiind noua piesă a interpretei.

De asemenea, JO a dezvăluit faptul că a primit cadouri de la diverși pretendenți, atât flori cât și bomboane. A specificat faptul că floarea ei preferată este „floarea – soarelui”. Totuși, o altfel de mărturisire i-a luat prin surprindere pe toți. JO a declarat că în urmă cu câțiva ani a avut „un gând” în ceea ce-l privește pe Ciucă.

„Ciucă, ai avut șansa acum câțiva ani. A fost doar un gând, mi-a trecut repede.”, a spus JO.

JO a povestit despre ideea sa în legătură cu Radu Ciucă

Denise Rifai s-a arătat curioasă în legătură cu „gândul” pe care l-a avut JO în legătură cu Radu Ciucă. Artista nu s-a dezis de la a povesti ce s-a întâmplat în acel moment.

„Ce interesant e Ciucă în spatele pupitrului. Era singur atunci.”, a transmis JO în cadrul emisiunii Furnicuțele. Artista a declarat că și-ar dori să primească „o vacanță” și „liniște emoțională” de la viitorul partener.

Din experiențele în relații, JO a declarat faptul că a învățat mai multe lucruri, printre care că iubirea poate aduce un soi de conform dincolo de frica de a fi singur.

„Ajunsesem să beau foarte mult, gândindu-mă ce oameni frumoși am în viața mea și voiam cu orice preț să amorțesc.”, a transmis JO. Cu toate acestea, a ajuns într-o formă mult mai bună din punct de vedere mental și este pregătită pentru un nou început.