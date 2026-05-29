„Furnicuțele", invitat Tudor Fly Project. Cum a reacționat artistul când s-a văzut față în față cu Vladimir Putin

Invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele, Tudor Ionescu de la Fly Project a vorbit despre momentul în care s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 17:16 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 15:33
Tudor Ionescu a lansat proiectul Fly Project în 2016, chiar de ziua îndrăgostiților. Este un proiect la care, spune el, ține la fel de mult ca la soția sa.

De-a lungul timpului, grație melodiilor lansat care au ajuns să aibă succes în lumea întreagă, a putut să vadă personalități extrem de renumite. De la fotbaliști, la alți artiști, cât și politicieni, toți au stat lângă Tudor Ionescu, ba chiar au avut și câteva schimburi de replici cu acesta.

Artistul s-a descris în fața lui Denise Rifai ca fiind un fel de Dory din filmul animat “Nemo”. A mărturisit că ține minte puține lucruri și le amintește cu greu atunci când este nevoie.

De asemenea, a fost extrem de sincer și a punctat că versurile melodiilor sale sunt atât de ușoare pentru că el nu le poate reține și nu își dorește să își dezamăgească publicul. Are o fetiță de 8 ani care întotdeauna când este plecat își dorește să vorbească cu el și să vadă în ce cameră de hotel stă.

Se arată norocos de fiecare dată când se află în concerte, asta pentru că oamenii prezenți acolo îl ajută cu versurile pieselor sale când le fredonează. Într-una dintre ieșirile sale din țară, a cântat la ziua de naștere a lui Roberto Carlos, însă nu l-a recunosct pe acesta la început.

Cristiano Ronaldo este fotbalistul celebru care îi ascultă piesele, ba chiar a fost filmat dansând pe acestea. La Moscova, Tudor Ionescu l-a întâlnit și pe Vladimir Putin. În fața lui Denise Rifai l-a descris ca fiind „impresionant”.

Cum s-a cunoscut Tudor Ionescu cu soția sa, Ana

Cei doi au avut parte de o întâlnire ca în filme. Tudor Ionescu de la Fly Project se afla într-o emisiune, pe holurile unei televiziuni. Acolo a văzut-o pentru început pe femeia care astăzi îi este soție și și-a dorit să o aibă ca dansatoare în formația sa.

După câteva tatonări, aceasta, împreună cu o colegă, a ajuns să danseze alături de Tudor Ionescu timp de 2 ani. Cu toate acestea, cei doi nu au putut să-și facă publică relația o lungă perioadă de timp.

„Tudor a făcut primul pas, m-am lăsat greu. Știam că el era într-o relație sau urma să încheie o relație și am zis că nu, că trebuie să cucerească.”, a povestit soția sa, Ana Ionescu.

