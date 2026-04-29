Moment amuzant în emisiunea „Furnicuțele”. Ce i-a propus Cosmin Natanticu lui Denise Rifai

Deși de cele mai multe ori Cosmin Natanticu apare în fața fanilor cu zâmbetul pe buze, acum a avut și câteva povești mai emoționante. De asemenea, a vorbit despre căsnicia sa, motivul pentru care a decis să meargă la muntele Athos și alte povești interesante din viața sa personală.
Moment emoționant alături de surorile artistului, cum arată acestea
Invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, Cosmin Natanticu s-a implicat în jocurile propuse de Oase și Denise Rifai, dar a și vorbit cu două dintre surorile sale, printre alți invitați. De asemenea, a participat la un joc de darts care l-a speriat la început.
Natanticu a povestit despre cele două momente în care a călătorit la Muntele Athos și a descoperit lucruri despre sine pe care le-a ținut ascunse o bună perioadă de timp. De asemenea, comedianul a povestit cât de tare s-a distrat la propria sa nuntă și unde a fost această realizată.
Fumător fiind, a renunțat totuși la acest viciu, asta după ce a vizitat Muntele Athos pentru prima oară.
„M-am redescoperit. Mi-am adus aminte ce bine e să fii un om bun. Este o energie pe care nu pot să o explic în cuvinte.”, a povestit Cosmin Natanticu despre clipa ce l-a adus mai aproape de spiritualitate.
Ulterior, a participat alături de prezentatoarea Denise Rifai la un joc de darts, dar altfel. Au urcat pe o macara mobilă și de acolo, lucrurile s-au schimbat.
„Ai scuipat? A scuipat cu salivă.”, a constatat mirată Denise.
„Facem ca în Titanic? Te învăț să scuipi?”, a întrebat-o Cosmin Natanticu pe îndrăgita prezentatoare.
Cum a petrecut Cosmin Natanticu la propria nuntă
Comedianul și-a adus aminte cum a petrecut la propria nuntă și cât de tare s-a distrat. Cele două furnicuțe au fost mirate să audă acest lucru. Cu toate acestea, explicația lui Cosmin Natanticu a venit imediat.
A declarat că nunta sa a fost una deosebită, în pădure.
„M-am distrat foarte tare la nuntă. Am făcut și cununia religioasă și civilă, tot în pădure și după aia, petrecerea.”, a dezvăluit Cosmin Natanticu. Și-a adus aminte cum a reușit să își enerveze soția înainte de a o cere în căsătorie, asta pentru că ea credea că momentul ideal va fi la Paris, acolo unde au călătorit alături de prieteni.
Cu toate acestea, Natanticu și-a dorit să fie original și să facă lucrurile în felul său, așa că a dus-o pe soția sa „pe piste greșite", pentru o perioadă.