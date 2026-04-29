Moment amuzant în emisiunea „Furnicuțele”. Ce i-a propus Cosmin Natanticu lui Denise Rifai

Denise Rifai și-a încântat fanii încă o dată în cadrul emisiunii „Furnicuțele”. De data aceasta, invitatul a fost Cosmin Natanticu. Prezentatoarea l-a descris drept „direct, carismatic, mereu bine dispus, un om care a transformat viața de zi cu zi în spectacolul, comediant, actor, om de afaceri în HORECA”.

Deși de cele mai multe ori Cosmin Natanticu apare în fața fanilor cu zâmbetul pe buze, acum a avut și câteva povești mai emoționante. De asemenea, a vorbit despre căsnicia sa, motivul pentru care a decis să meargă la muntele Athos și alte povești interesante din viața sa personală.

Moment emoționant alături de surorile artistului, cum arată acestea

Invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, Cosmin Natanticu s-a implicat în jocurile propuse de Oase și Denise Rifai, dar a și vorbit cu două dintre surorile sale, printre alți invitați. De asemenea, a participat la un joc de darts care l-a speriat la început.

Natanticu a povestit despre cele două momente în care a călătorit la Muntele Athos și a descoperit lucruri despre sine pe care le-a ținut ascunse o bună perioadă de timp. De asemenea, comedianul a povestit cât de tare s-a distrat la propria sa nuntă și unde a fost această realizată.

Fumător fiind, a renunțat totuși la acest viciu, asta după ce a vizitat Muntele Athos pentru prima oară.

„M-am redescoperit. Mi-am adus aminte ce bine e să fii un om bun. Este o energie pe care nu pot să o explic în cuvinte.”, a povestit Cosmin Natanticu despre clipa ce l-a adus mai aproape de spiritualitate.

Ulterior, a participat alături de prezentatoarea Denise Rifai la un joc de darts, dar altfel. Au urcat pe o macara mobilă și de acolo, lucrurile s-au schimbat.

„Ai scuipat? A scuipat cu salivă.”, a constatat mirată Denise.

„Facem ca în Titanic? Te învăț să scuipi?”, a întrebat-o Cosmin Natanticu pe îndrăgita prezentatoare.

Cum a petrecut Cosmin Natanticu la propria nuntă

Comedianul și-a adus aminte cum a petrecut la propria nuntă și cât de tare s-a distrat. Cele două furnicuțe au fost mirate să audă acest lucru. Cu toate acestea, explicația lui Cosmin Natanticu a venit imediat.

A declarat că nunta sa a fost una deosebită, în pădure.

„M-am distrat foarte tare la nuntă. Am făcut și cununia religioasă și civilă, tot în pădure și după aia, petrecerea.”, a dezvăluit Cosmin Natanticu. Și-a adus aminte cum a reușit să își enerveze soția înainte de a o cere în căsătorie, asta pentru că ea credea că momentul ideal va fi la Paris, acolo unde au călătorit alături de prieteni.

Cu toate acestea, Natanticu și-a dorit să fie original și să facă lucrurile în felul său, așa că a dus-o pe soția sa „pe piste greșite”, pentru o perioadă.