„Furnicuțele”, invitată JO. Motivul pentru care a primit eticheta de persoană de bani gata

În episodul de astăzi al emmisiunii Furnicuțele, Denise Rifai a avut-o invitată pe JO. Artista care a ajuns cunoscută prin forțele proprii, dar care nu a fost lipsită de judecățile celor din jur.

Este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, care a scos hituri după hituri și albume care au ajuns imediat în topurile preferințelor.

Invitată în cadrul emisiunii Furnicuțele, a vorbit alături de prezentatoarea Denise Rifai, dar și Scamă și Blană, despre parcursul său în lumea muzicii. A declart că pasiunea pentru artă a avut-o întotdeuna de la bunicul său pe care l-a descris ca fiind un om iubitor de frumos, în general.

De asemenea, a transmis că părinții săi au muncit întotdeauna pentru a-i oferi tot confortul, și cu toate că a fost văzută ca un „copil de bani gata”, nu s-a comportat niciodată ca unul.

Invitata s-a distrat în emisiune alături de Ciucă și Oase, dar și de cele două Furnicuțe care au rămas de-a dreptul îndrăgostite de artistă. Ba chiar a primit și o „cerere în căsătorie” mai puțin obișnuită. A început să plângă atunci când a văzut primul său microfon, care era unul de jucărie și pe care l-a folosit atunci când era doar un copil.

Intrebată dacă a reușit singură în carieră, JO a ținut să răspundă cât mai sincer cu putință.

„Am reușit singură, dar am fost binecuvântată să mă nasc într-o familie cu părinți buni, blânzi, care m-au susținut mereu. În momentul în care m-am mutat la București, i-am zis să mă lase.”, a povestit JO. Artista a punctat că nu și-a mai dorit să fie ajutată din punct de vedere financiar, dar nici moral. A subliniat că nu și-a dorit ca tatăl său să o însoțească la studio pentru a înregistra, asta pentru a dovedi că poate să se descurce cu propriile forțe.

Întrebată dacă provine dintr-o familie de bani gata, aceasta a fost din nou, la fel de sinceră și deschisă cum o știu toți fanii.

„Da, părinții mei au muncit foarte mult să ne ofere nouă un trai bun. Nu m-am comportat ca cineva de bani gata.”, a transmis JO. De asemenea, a ținut să menționeze de mai multe ori pe parcursul emisiunii faptul că se află într-un loc mult mai „confortabil”, dat fiind faptul că a început să se iubească pe sine și să vadă lucrurile dintr-un alt punct de vedere.

„Simt că pot să demonstrez mai mult. Am tras pentru locul în care sunt acum. Eu cred că pot să ajung mult mai sus de atât.”, a completat JO în interviul său.

