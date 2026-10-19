Dana Săvuică a povestit despre momentul în care s-a certat cu prietena sa, Carmen Negoiță. Ce s-a întâmplat între cele două vedete.

Motivul pentru care Dana Săvuică și Carmen Negoiță s-au certat o singură dată. "Era să ne luăm de ciuf..." | antena 1

Dana Săvuică a povestit despre una dintre cele mai frumoase aventuri din viața sa, dar și despre momentul în care a fost la un pas să se certe cu Carmen Negoiță. Cele două au petrecut împreună două săptămâni și jumătate într-o călătorie de neuitat, însă nu au lipsit nici momentele tensionate.

Motivul pentru care Dana Săvuică și Carmen Negoiță s-au certat o singură dată

Dana Săvuică a vorbit despre experiența trăită alături de Carmen Negoiță, în cadrul unei discuții despre călătorii și aventuri. Deși cele două s-au înțeles foarte bine pe parcursul excursiei, a existat o situație în care spiritele au fost aproape să se încingă. Totul a pornit de la o propunere pe care Dana nu a primit-o deloc cu entuziasm: o plimbare cu caiacul.

Potrivit poveștii sale, momentul s-a petrecut în Guadelupa, chiar de ziua ei. Carmen Negoiță și-a dorit să o convingă să meargă cu caiacul pe apă, însă Dana Săvuică are o mare teamă legată de apă, iar ideea nu a fost deloc pe placul său.

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„Noi nu ne-am certat, o singură dată era să ne luăm de ciuf. Unde ai vrut să mergi cu caiacul”, a povestit Dana Săvuică, amintindu-și de momentul în care vacanța era cât pe ce să se transforme într-o dispută.

Chiar și așa, experiența a rămas una specială pentru ea. Dana a vorbit cu apreciere despre energia și pofta de viață a lui Carmen Negoiță, pe care o consideră o persoană care știe să se bucure de fiecare moment. A descris-o ca fiind plină de energie, dornică să exploreze și să se distreze, chiar dacă uneori îi lipsește răbdarea.

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Pentru Dana Săvuică, această aventură a fost una dintre cele mai frumoase experiențe, iar mica neînțelegere nu a umbrit amintirile plăcute din călătoria petrecută împreună.

Dana Săvuică, amintiri din copilăria petrecută în Indonezia

În cadrul aceleiași discuții, Dana Săvuică a rememorat și momente importante din copilăria sa, petrecută în Indonezia, locul în care a locuit alături de familie. Vedeta și-a amintit că avea aproximativ patru ani când mama sa a urcat-o în avion și a așezat-o lângă fereastră. La început, călătoria i s-a părut fascinantă, însă, când a aflat că avionul se află printre nori și că urmează un drum lung până în Indonezia, a început să plângă și să țipe.

La sosire, tatăl său le aștepta cu un urs mare de pluș în brațe. Dana a povestit că, fiind fascinată de jucărie, s-a apropiat de el și i-a cerut ursul, fără să realizeze imediat că bărbatul era chiar tatăl său, pe care nu îl mai văzuse de când era foarte mică.

„Nenea, îmi dai mie ursul ăla?”, și-a amintit ea, evocând un episod care a rămas întipărit în memoria familiei.

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Dana a descris copilăria ca fiind una frumoasă, chiar dacă viața familiei a avut și momente dificile. Părinții au făcut eforturi pentru a-i oferi o educație cât mai bună și au înscris-o la diverse activități, printre care înot, orgă și balet. A urmat școala în Indonezia și își amintește cu drag inclusiv de dădaca sa, care alerga după ea prin curte pentru a-i da lapte.

Vedeta a vorbit și despre legătura cu tatăl său, mărturisind că au în comun pasiunea pentru artă. Privind în urmă, Dana Săvuică spune că amintirile copilăriei sunt pline de contraste, cu momente de bucurie, dar și de tristețe, o perioadă pe care o rezumă printr-o imagine sugestivă: „Cu un ochi am plâns, cu unul am râs”.