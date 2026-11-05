Antena Căutare
Home Asia Express Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă

Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au părăsit aseară Drumul Mătăsii, într-o nouă ediție lider detaşat de audiență. Duminică începe etapa finală din Asia Express sezonul 9.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 10:07 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 10:07
Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Aseară, la Asia Express, a avut loc una dintre cele mai intense Curse pentru ultima șansă din acest sezon, pentru că miza a fost uriașă: un loc în etapa finală a competiției.

Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu

Irina Fodor a deschis careul cu o veste la care toți concurenții se așteptau, dar pe care nimeni nu își dorea să o audă: eșarfa din cufăr era roșie, iar ultima echipă ajunsă la destinație urma să fie eliminată. După o cursă plină de tensiune, Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au fost cele care și-au încheiat aventura pe Drumul Mătăsii, la doar un pas de etapa finală, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:31 – 23:56, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 36-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 7.1 puncte de rating şi 28.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 4.9 puncte de rating şi 20.2% cota de piaţă.

Articolul continuă după reclamă

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.7 puncte de rating şi 21.6% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating şi 14.7% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.8 puncte de rating şi 18.6% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.3 puncte de rating şi 17% cota de piață.

În minutul de maximă audiență, 21:11, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China. De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregului interval de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.1 puncte de rating și 25.5% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Ultima confruntare a pus la încercare nu doar rezistența fizică a concurenților, ci și memoria, concentrarea și capacitatea lor de a face față presiunii. Printre provocările pregătite s-au numărat recoltarea a 200 de grame de frunze de ceai Longjing și o misiune spectaculoasă pe o pistă de karting de peste patru kilometri, unde concurenții au fost nevoiți să memoreze ordinea celor 12 animale din zodiacul chinezesc.

Fiecare minut a contat, iar presiunea eliminării a transformat cursa într-o luptă contracronometru pentru ultimul loc în etapa finală.

Pentru Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, aventura Asia Express s-a încheiat după săptămâni în care au cunoscut o lume complet diferită de a lor, și-au pus prietenia la încercare, dar au și descoperit lucruri despre ele pe care, probabil, nu le-ar fi aflat niciodată în afara acestei competiții. Cele două au ajuns până în semifinala Asia Express, însă aventura lor pe Drumul Mătăsii s-a oprit la doar un pas de etapa finală.

Asia Express – Drumul Mătăsii intră acum în etapa finală, acolo unde echipele rămase în competiție vor lupta pentru marele premiu și pentru titlul de câștigători ai sezonului.

Oana Tomoiagă, mesaj emoționant după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu de la Asia Express: „Pentru noi s...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro "Puiul turbo" care crește la 2 kg într-o lună, interzis. Carnea s-ar putea scumpi "Puiul turbo" care crește la 2 kg într-o lună, interzis. Carnea s-ar putea scumpi
Observatornews.ro Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate
Antena 3 Românca închisă în China de 9 ani nu poate fi adusă în țară. Ministerul Justiției explică ce condiție au pus autoritățile chineze Românca închisă în China de 9 ani nu poate fi adusă în țară. Ministerul Justiției explică ce condiție au pus autoritățile chineze
AS.ro A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, primele declarații după eliminarea de la Asia Express. Ce au spus la finalul aventurii
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, primele declarații după eliminarea de la Asia Express. Ce au spus la finalul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express 2026. Ce echipă a fost eliminată din competiție. Iată care sunt finaliștii
Asia Express 2026. Ce echipă a fost eliminată din competiție. Iată care sunt finaliștii
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x