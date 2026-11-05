Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au părăsit aseară Drumul Mătăsii, într-o nouă ediție lider detaşat de audiență. Duminică începe etapa finală din Asia Express sezonul 9.

Aseară, la Asia Express, a avut loc una dintre cele mai intense Curse pentru ultima șansă din acest sezon, pentru că miza a fost uriașă: un loc în etapa finală a competiției.

Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu

Irina Fodor a deschis careul cu o veste la care toți concurenții se așteptau, dar pe care nimeni nu își dorea să o audă: eșarfa din cufăr era roșie, iar ultima echipă ajunsă la destinație urma să fie eliminată. După o cursă plină de tensiune, Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au fost cele care și-au încheiat aventura pe Drumul Mătăsii, la doar un pas de etapa finală, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:31 – 23:56, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 36-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 7.1 puncte de rating şi 28.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 4.9 puncte de rating şi 20.2% cota de piaţă.

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Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.7 puncte de rating şi 21.6% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating şi 14.7% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.8 puncte de rating şi 18.6% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.3 puncte de rating şi 17% cota de piață.

În minutul de maximă audiență, 21:11, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China. De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregului interval de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.1 puncte de rating și 25.5% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Ultima confruntare a pus la încercare nu doar rezistența fizică a concurenților, ci și memoria, concentrarea și capacitatea lor de a face față presiunii. Printre provocările pregătite s-au numărat recoltarea a 200 de grame de frunze de ceai Longjing și o misiune spectaculoasă pe o pistă de karting de peste patru kilometri, unde concurenții au fost nevoiți să memoreze ordinea celor 12 animale din zodiacul chinezesc.

Fiecare minut a contat, iar presiunea eliminării a transformat cursa într-o luptă contracronometru pentru ultimul loc în etapa finală.

Pentru Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, aventura Asia Express s-a încheiat după săptămâni în care au cunoscut o lume complet diferită de a lor, și-au pus prietenia la încercare, dar au și descoperit lucruri despre ele pe care, probabil, nu le-ar fi aflat niciodată în afara acestei competiții. Cele două au ajuns până în semifinala Asia Express, însă aventura lor pe Drumul Mătăsii s-a oprit la doar un pas de etapa finală.

Asia Express – Drumul Mătăsii intră acum în etapa finală, acolo unde echipele rămase în competiție vor lupta pentru marele premiu și pentru titlul de câștigători ai sezonului.