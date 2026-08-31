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Primele declarații ale lui Radu Ciucă după revederea cu Cătălin Măruță la „Furnicuțele”: „Nu credeam că o să-l văd în platou”

Radu Ciucă a vorbit în exclusivitate despre revederea cu Cătălin Măruță la „Furnicuțele”. Ce mărturisire a făcut prezentatorul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 31 August 2026, 16:14 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 17:07
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Radu Ciucă a făcut primele declarații după revederea cu Cătălin Măruță, la „Furnicuțele”. Din această toamnă, Scama și Blana îl vor avea alături, în platoul emisiunii, pe Cătălin Măruță, care s-a alăturat echipei într-un sezon plin de surprize.

Formatul care a cucerit publicul prin energia sa aparte revine cu noi episoade, mult divertisment, spontaneitate și provocări care promit să îi pună pe invitați în situații dintre cele mai neașteptate.

Cătălin Măruță s-a alăturat echipei „Furnicuțele”, iar împreună cu cele două furnicuțe și cu responsabilii cu buna dispoziție, Ciucă și Oase, îi vor trece pe invitați printr-o serie de întrebări și momente surprinzătoare.

Radu Ciucă, surprins de revederea cu Cătălin Măruță

Întrebat cum s-a simțit în momentul în care l-a revăzut pe Cătălin Măruță în platoul „Furnicuțele”, Radu Ciucă nu a ezitat să vorbească despre bucuria pe care a simțit-o. Prezentatorul a recunoscut că nu și-ar fi imaginat, în urmă cu doar câteva luni, că cei doi vor ajunge să lucreze împreună în cadrul emisiunii.

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„Părea că nu e adevărat. M-am bucurat foarte tare că a venit și că s-a alăturat echipei. Chiar vorbeam și râdeam de treaba asta. Că dacă dăm puțin timpul înapoi, în martie, când am venit eu aici și povesteam noi doi, el mă încuraja, nu mă gândeam o secundă că, nu știu, peste câteva luni el o să apară aici, în platou. M-am bucurat foarte tare. I-am zis și lui: «Cred că mă bucur mai tare ca tine»”, a declarat Radu Ciucă, în exclusivitate.

Revederea celor doi a fost, astfel, un moment important pentru Radu, mai ales că Măruță a fost una dintre persoanele care l-au încurajat încă de la început.

Ce sfaturi i-a dat Radu Ciucă lui Cătălin Măruță

Odată cu venirea lui Cătălin Măruță în echipă, Radu Ciucă a avut și câteva sfaturi pentru noul său coleg. Acesta i-a povestit despre modul în care se desfășoară lucrurile pe platourile de filmare și despre ceea ce îl așteaptă în noul sezon.

Radu este convins că noua formulă va aduce și mai multe momente amuzante pentru telespectatori. Ciucă le-a promis celor care urmăresc emisiunea că glumele și situațiile neașteptate nu vor lipsi.

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Mai mult, acesta a dezvăluit că întreaga echipă pare să fi făcut front comun atunci când vine vorba despre glume și farse.

Cătălin Măruță, aliatul neașteptat al Furnicuțelor

Radu Ciucă a mărturisit că Scama și Blana rămân în continuare „șefele” emisiunii, însă Cătălin Măruță pare să fi găsit rapid o chimie bună cu cele două.

„Tot ele sunt șefele, emisiunea e în continuare a lor, dar se pare că Măruță a făcut front comun cu Furnicuțele și pare că sunt împotriva mea și a lui Oase. E o chimie foarte mișto între toți. Ne simțim foarte bine și ne bucurăm că s-a creat energia asta aici”, a mai spus Radu Ciucă.

Noua formulă promite, astfel, un sezon plin de energie, iar venirea lui Cătălin Măruță aduce un plus de spontaneitate și umor. Rămâne de văzut ce surprize le-au pregătit „Furnicuțele” invitaților.

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