Furnicuțele 2026. Copilăria Lorei și momentul în care a devenit „locomotiva” familiei sale

Episodul 48 din data de 24 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Lora își deschide sufletul și vorbește cu o sinceritate dureroasă despre momentele mai puțin știute din copilăria ei și sacrificiile din spatele succesului. Artista dezvăluie momentul exact de cotitură în care a realizat că trebuie să devină „locomotiva” familiei, să preia toate responsabilitățile pe umerii ei și să lupte pentru cei dragi.

Miercuri, 24.06.2026, 18:11