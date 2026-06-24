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Furnicuțele 2026. Copilăria Lorei și momentul în care a devenit „locomotiva” familiei sale

Episodul 48 din data de 24 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Lora își deschide sufletul și vorbește cu o sinceritate dureroasă despre momentele mai puțin știute din copilăria ei și sacrificiile din spatele succesului. Artista dezvăluie momentul exact de cotitură în care a realizat că trebuie să devină „locomotiva” familiei, să preia toate responsabilitățile pe umerii ei și să lupte pentru cei dragi.
Miercuri, 24.06.2026, 18:11
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”Toate erau leșinate după Radu Bucălae”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Toate erau leșinate după Radu Bucălae”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Lora! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Lora! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:53 Furnicuțele 2026. Lora și Ionuț Ghenu ghicesc propoziții doar citind pe buze

Furnicuțele 2026. Lora și Ionuț Ghenu ghicesc propoziții doar citind pe buze

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:32 Furnicuțele 2026. Lora, adevărul complet despre relația cu Ionuț Ghenu! Cum a rezistat iubirea lor

Furnicuțele 2026. Lora, adevărul complet despre relația cu Ionuț Ghenu! Cum a rezistat iubirea lor

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:27 Furnicuțele 2026. Lora, hohote de râs la FurnicARENA! Cum s-a descurcat la Escape Room

Furnicuțele 2026. Lora, hohote de râs la FurnicARENA! Cum s-a descurcat la Escape Room

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 17:55 Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri emoționante despre trupa Wassabi! Ce a însemnat proiectul pentru ea

Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri emoționante despre trupa Wassabi! Ce a însemnat proiectul pentru ea

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Ghicește piesa cu Lora și Oase! Cel mai tare test muzical

Furnicuțele 2026. Ghicește piesa cu Lora și Oase! Cel mai tare test muzical

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 17:15 Furnicuțele 2026. Lora, totul despre noul ei album, „Folclora”! Schimbarea radicală de stil muzical

Furnicuțele 2026. Lora, totul despre noul ei album, „Folclora”! Schimbarea radicală de stil muzical

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 17:00 Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca o vor pe Raluca eliminată din competiție

Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca o vor pe Raluca eliminată din competiție

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 15:57 Mireasa sezonul 13. Alan a cerut-o pe Ema în căsătorie: Ce emoții am!

Mireasa sezonul 13. Alan a cerut-o pe Ema în căsătorie: Ce emoții am!

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 15:52 Mireasa sezonul 13. Claudia, cuprinsă de melancolie! Ce i-a spus lui Daniel

Mireasa sezonul 13. Claudia, cuprinsă de melancolie! Ce i-a spus lui Daniel

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 15:20 Mireasa sezonul 13. Alexandru a ajuns la o limită maximă! Nu mai suportă unele persoane din casă

Mireasa sezonul 13. Alexandru a ajuns la o limită maximă! Nu mai suportă unele persoane din casă

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 15:12
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