Furnicuțele 2026. Marcel Pavel, despre copilăria marcată de lipsuri: „Mama a fost îngrijitoare la școala de muzică unde eu eram elev”

Episodul 65 din data de 17 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marcel Pavel a făcut mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsuri și despre legătura specială cu mama sa. Artistul a povestit că mama lui a fost îngrijitoare la școala de muzică unde învăța și că pierderea ei este cea mai mare durere din viața sa. Marcel Pavel spune că îi simte lipsa în fiecare zi și că suferința nu a dispărut nici acum.

Vineri, 17.07.2026, 19:00