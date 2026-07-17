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Furnicuțele 2026. Marcel Pavel, despre copilăria marcată de lipsuri: „Mama a fost îngrijitoare la școala de muzică unde eu eram elev”

Episodul 65 din data de 17 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marcel Pavel a făcut mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsuri și despre legătura specială cu mama sa. Artistul a povestit că mama lui a fost îngrijitoare la școala de muzică unde învăța și că pierderea ei este cea mai mare durere din viața sa. Marcel Pavel spune că îi simte lipsa în fiecare zi și că suferința nu a dispărut nici acum.
Vineri, 17.07.2026, 19:00
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Furnicuțele 2026. Duel amuzant cu ciocane gonflabile între Marcel Pavel, Vlad Miriță și Iordache Basalic

Furnicuțele 2026. Duel amuzant cu ciocane gonflabile între Marcel Pavel, Vlad Miriță și Iordache Basalic

Logo show Vineri, 17.07.2026, 18:50 Furnicuțele 2026. Ce au povestit apropiații despre Marcel Pavel: „Îi place foarte mult să tachineze”

Furnicuțele 2026. Ce au povestit apropiații despre Marcel Pavel: „Îi place foarte mult să tachineze”

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Furnicuțele 2026. Ritualul zilnic prin care își protejează vocea Marcel Pavel

Logo show Vineri, 17.07.2026, 18:12 Furnicuțele 2026. Marcel Pavel, provocare cu versuri din melodii celebre

Furnicuțele 2026. Marcel Pavel, provocare cu versuri din melodii celebre

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Mireasa, sezonul 13. Care este cuplul câștigător al marelui premiu de 40.000 de euro

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Logo show Vineri, 17.07.2026, 15:09 Mireasa, sezonul 13. Cele trei cupluri finaliste la dansul mirilor

Mireasa, sezonul 13. Cele trei cupluri finaliste la dansul mirilor

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Mireasa, sezonul 13. Conflicte, iubire și momentele care au marcat sezonul

Logo show Vineri, 17.07.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 13. Mirii, în așteptarea mireselor! Cum au reacționat băieții când le-au văzut în marea finală

Mireasa, sezonul 13. Mirii, în așteptarea mireselor! Cum au reacționat băieții când le-au văzut în marea finală

Logo show Vineri, 17.07.2026, 14:15 Super Neatza. Naricsa vs. Alexandra, proba de desenat cu nasul la „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”

Super Neatza. Naricsa vs. Alexandra, proba de desenat cu nasul la „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”

Logo show Vineri, 17.07.2026, 12:14
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