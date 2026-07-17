Furnicuțele 2026. Ce au povestit apropiații despre Marcel Pavel: „Îi place foarte mult să tachineze”
Episodul 65 din data de 17 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ovidiu Komornyik, Sanda Ladoși, Vlad Miriță, Iordache Basalic, alături de Sasha Pavel și Iuvenalia Pavel, au dezvăluit detalii mai puțin cunoscute despre Marcel Pavel. Apropiații artistului au vorbit despre personalitatea sa și despre momentele petrecute împreună. „Este genul de om căruia îi place foarte mult să te tachineze”, a spus Vlad Miriță.
Vineri, 17.07.2026, 18:44