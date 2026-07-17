Furnicuțele 2026. Ce au povestit apropiații despre Marcel Pavel: „Îi place foarte mult să tachineze”

Episodul 65 din data de 17 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ovidiu Komornyik, Sanda Ladoși, Vlad Miriță, Iordache Basalic, alături de Sasha Pavel și Iuvenalia Pavel, au dezvăluit detalii mai puțin cunoscute despre Marcel Pavel. Apropiații artistului au vorbit despre personalitatea sa și despre momentele petrecute împreună. „Este genul de om căruia îi place foarte mult să te tachineze”, a spus Vlad Miriță.

Furnicuțele 2026. Marcel Pavel, despre copilăria marcată de lipsuri: „Mama a fost...

Vineri, 17.07.2026, 19:00

Furnicuțele 2026. Duel amuzant cu ciocane gonflabile între Marcel Pavel, Vlad Miriță și...

Vineri, 17.07.2026, 18:50

Furnicuțele 2026. Ritualul zilnic prin care își protejează vocea Marcel Pavel

Vineri, 17.07.2026, 18:12

Furnicuțele 2026. Marcel Pavel, provocare cu versuri din melodii celebre

Vineri, 17.07.2026, 17:30

”Mă faci să plâng!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Joi, 16.07.2026, 19:01

Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, despre dispariția mamei lui: ”Eu mă rog pentru liniștea...

Joi, 16.07.2026, 19:00

Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, văzut prin ochii celor apropiați. Iată ce au dezvăluit...

Joi, 16.07.2026, 18:36

Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, sincer despre viața amoroasă: „Nu am iubită, am iubite!”

Joi, 16.07.2026, 18:10

Furnicuțele 2026. Cum s-au descurcat Andrei Bănuță și Mario la testul de lovit cu pumnul!

Joi, 16.07.2026, 17:48

„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la...

Miercuri, 15.07.2026, 19:00

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Miercuri, 15.07.2026, 18:48

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, poveste de dragoste de peste 40 de ani! Cum și-a cunoscut soția

Miercuri, 15.07.2026, 18:34