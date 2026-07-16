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Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, despre dispariția mamei lui: ”Eu mă rog pentru liniștea ei, iar ea are grijă ca eu să am succes”

Episodul 64 din data de 16 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Andrei Bănuță a vorbit cu emoție despre pierderea mamei sale și despre suferința pe care tatăl său o poartă în continuare. Artistul a mărturisit că fiecare reușită îi amintește tatălui de absența celei care ar fi vrut să le fie alături. Confesiunea a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale interviului.
Joi, 16.07.2026, 19:00
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”Mă faci să plâng!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Mă faci să plâng!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 16.07.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, văzut prin ochii celor apropiați. Iată ce au dezvăluit Mario, Alessandra, Marina Voica și Mateo

Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, văzut prin ochii celor apropiați. Iată ce au dezvăluit Mario, Alessandra, Marina Voica și Mateo

Logo show Joi, 16.07.2026, 18:36 Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, sincer despre viața amoroasă: „Nu am iubită, am iubite!”

Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, sincer despre viața amoroasă: „Nu am iubită, am iubite!”

Logo show Joi, 16.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Cum s-au descurcat Andrei Bănuță și Mario la testul de lovit cu pumnul!

Furnicuțele 2026. Cum s-au descurcat Andrei Bănuță și Mario la testul de lovit cu pumnul!

Logo show Joi, 16.07.2026, 17:48 Mireasa, sezonul 13. Momentul în care finaliștii sezonului au semnat actele de căsătorie

Mireasa, sezonul 13. Momentul în care finaliștii sezonului au semnat actele de căsătorie

Logo show Joi, 16.07.2026, 15:55 Mireasa, sezonul 13. Fetele probează rochiile de mireasă în fața familiilor

Mireasa, sezonul 13. Fetele probează rochiile de mireasă în fața familiilor

Logo show Joi, 16.07.2026, 15:43 Mireasa, sezonul 13. Băieții probează costumele de ginere în fața familiilor. Reacțiile celor dragi

Mireasa, sezonul 13. Băieții probează costumele de ginere în fața familiilor. Reacțiile celor dragi

Logo show Joi, 16.07.2026, 15:08 Mireasa, sezonul 13. Ce parteneri își doreau la început și unde au ajuns! Destinele lui Mihai, Daniela, Bianca și Denis

Mireasa, sezonul 13. Ce parteneri își doreau la început și unde au ajuns! Destinele lui Mihai, Daniela, Bianca și Denis

Logo show Joi, 16.07.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 13. Drumul spre marea finală! Parcursul complet al cuplurilor de la Mireasa

Mireasa, sezonul 13. Drumul spre marea finală! Parcursul complet al cuplurilor de la Mireasa

Logo show Joi, 16.07.2026, 14:19 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Diana Caramaci

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Diana Caramaci

Logo show Joi, 16.07.2026, 13:03 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Valery Sigmund, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Valery Sigmund, candidata zilei

Logo show Joi, 16.07.2026, 12:59 Super Neatza. Spectacol cu Andrei Gîrjob! Cum se îmbină stand up-ul cu iluzionismul

Super Neatza. Spectacol cu Andrei Gîrjob! Cum se îmbină stand up-ul cu iluzionismul

Logo show Joi, 16.07.2026, 12:55
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