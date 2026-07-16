Furnicuțele 2026. Andrei Bănuță, despre dispariția mamei lui: ”Eu mă rog pentru liniștea ei, iar ea are grijă ca eu să am succes”

Episodul 64 din data de 16 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Andrei Bănuță a vorbit cu emoție despre pierderea mamei sale și despre suferința pe care tatăl său o poartă în continuare. Artistul a mărturisit că fiecare reușită îi amintește tatălui de absența celei care ar fi vrut să le fie alături. Confesiunea a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale interviului.

Joi, 16.07.2026, 19:00