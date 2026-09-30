Furnicuțele 2026. Doina Melinte, momentul în care a plâns cel mai tare din cauza sportului
Episodul 17 din data de 30 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Doina Melinte a povestit despre momentul în care a plâns cel mai tare din cauza sportului. În 1985, la un campionat, atleta a încheiat competiția pe locul patru, deși se afla în topul mondial. Două săptămâni mai târziu, clasarea s-a schimbat după ce atleta din Elveția, aflată în fața ei, a fost depistată pozitiv.
Miercuri, 30.09.2026, 18:58