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Furnicuțele 2026. Doina Melinte, momentul în care a plâns cel mai tare din cauza sportului

Episodul 17 din data de 30 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Doina Melinte a povestit despre momentul în care a plâns cel mai tare din cauza sportului. În 1985, la un campionat, atleta a încheiat competiția pe locul patru, deși se afla în topul mondial. Două săptămâni mai târziu, clasarea s-a schimbat după ce atleta din Elveția, aflată în fața ei, a fost depistată pozitiv.
Miercuri, 30.09.2026, 18:58
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Furnicuțele 2026. Fiica Doinei Melinte, dezvăluiri despre divorțul părinților: Nu le-am simțit lipsa, pentru că au trăit în aceeași casă!

Furnicuțele 2026. Fiica Doinei Melinte, dezvăluiri despre divorțul părinților: Nu le-am simțit lipsa, pentru că au trăit în aceeași casă!

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 18:46 Furnicuțele 2026. Doina Melinte, dezvăluiri despre competiția care i-a schimbat destinul

Furnicuțele 2026. Doina Melinte, dezvăluiri despre competiția care i-a schimbat destinul

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 18:34 Furnicuțele 2026. Provocare dificilă pentru Doina Melinte și fiica ei! Cum s-au descurcat

Furnicuțele 2026. Provocare dificilă pentru Doina Melinte și fiica ei! Cum s-au descurcat

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Doina Melinte, emoționată de revederea cu Cristina Cojocaru: „Mi-au dat lacrimile de bucurie”

Furnicuțele 2026. Doina Melinte, emoționată de revederea cu Cristina Cojocaru: „Mi-au dat lacrimile de bucurie”

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 18:01 Furnicuțele 2026. Doina Melinte, provocată la un joc de îndemânare! Ce premiu a câștigat

Furnicuțele 2026. Doina Melinte, provocată la un joc de îndemânare! Ce premiu a câștigat

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 17:41 Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț și Andreea au avut parte de un date plin de adrenalină pe un circuit de curse

Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț și Andreea au avut parte de un date plin de adrenalină pe un circuit de curse

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 16:08 Mireasa, sezonul 14. Ande, către Andrei Beleuț: Caracterul tău nu mi-a plăcut deloc! Ai rămas doar cu fizicul!

Mireasa, sezonul 14. Ande, către Andrei Beleuț: Caracterul tău nu mi-a plăcut deloc! Ai rămas doar cu fizicul!

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 16:01 Mireasa, sezonul 14. Chef Horia Manea i-a ajutat pe băieți să pună murături la borcan

Mireasa, sezonul 14. Chef Horia Manea i-a ajutat pe băieți să pună murături la borcan

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 15:44 Mireasa, sezonul 14. Ce sfaturi a avut mama Mariei pentru fiica ei: Nu te mai ține după Valentin, dacă nu mai vrea!

Mireasa, sezonul 14. Ce sfaturi a avut mama Mariei pentru fiica ei: Nu te mai ține după Valentin, dacă nu mai vrea!

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 15:27 Mireasa, sezonul 14. Nostalgia relației cu Radu a cuprins-o pe Anne-Mary. Ce cadou i-a trezit amintiri plăcute

Mireasa, sezonul 14. Nostalgia relației cu Radu a cuprins-o pe Anne-Mary. Ce cadou i-a trezit amintiri plăcute

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 15:09 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen, reproșuri peste reproșuri la adresa Veronicăi

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen, reproșuri peste reproșuri la adresa Veronicăi

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 14:56 Mireasa, sezonul 14. S-au aruncat cuvinte grele între Alberto și Beleuț! De la ce a pornit totul

Mireasa, sezonul 14. S-au aruncat cuvinte grele între Alberto și Beleuț! De la ce a pornit totul

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 14:29
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