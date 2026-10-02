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Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire sinceră despre primii ani în România: „Eram super frustrată și rușinată”

Episodul 19 din data de 2 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Actrița Tania Popa, originară din Republica Moldova, a vorbit despre începuturile sale în România. Aceasta a mărturisit că vocabularul limitat, accentul și cuvintele pe care nu le înțelegea i-au creat dificultăți. „Nu înțelegeam multe cuvinte și vorbeam cu accent și eram super frustrată și rușinată”, a spus Tania Popa.
Vineri, 02.10.2026, 17:17
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Furnicuțele 2026. Tania Popa, testată la un joc de atenție! Câte detalii a observat?

Furnicuțele 2026. Tania Popa, testată la un joc de atenție! Câte detalii a observat?

Logo show Vineri, 02.10.2026, 18:13 Furnicuțele 2026. Scrisoarea care a făcut-o pe Tania Popa să plângă: „Mama nu mi-a spus niciodată că mă iubește!”

Furnicuțele 2026. Scrisoarea care a făcut-o pe Tania Popa să plângă: „Mama nu mi-a spus niciodată că mă iubește!”

Logo show Vineri, 02.10.2026, 17:56 Mireasa, sezonul 14. Cristian și Ronaldo intră în cursa de eliminare

Mireasa, sezonul 14. Cristian și Ronaldo intră în cursa de eliminare

Logo show Vineri, 02.10.2026, 16:01 Mireasa, sezonul 14. Irina și Valentin au mers la un super date

Mireasa, sezonul 14. Irina și Valentin au mers la un super date

Logo show Vineri, 02.10.2026, 15:50 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen crede că doamna Flori o influențează pe Claudia

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen crede că doamna Flori o influențează pe Claudia

Logo show Vineri, 02.10.2026, 15:40 Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, discuții din ce în ce mai personale! Ce i-a apropiat

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, discuții din ce în ce mai personale! Ce i-a apropiat

Logo show Vineri, 02.10.2026, 15:29 Mireasa, sezonul 14. Alberto crede că Paula se uită la Valentin

Mireasa, sezonul 14. Alberto crede că Paula se uită la Valentin

Logo show Vineri, 02.10.2026, 14:38 Mireasa, sezonul 14. Conflict puternic între doamna Carmen și doamna Flori

Mireasa, sezonul 14. Conflict puternic între doamna Carmen și doamna Flori

Logo show Vineri, 02.10.2026, 14:34 Super Neatza. Profesoril Träsniți au cele mai tari experimente

Super Neatza. Profesoril Träsniți au cele mai tari experimente

Logo show Vineri, 02.10.2026, 11:41 Super Neatza. Magicianul Robert Tudor, moment de iluzionism senzațional

Super Neatza. Magicianul Robert Tudor, moment de iluzionism senzațional

Logo show Vineri, 02.10.2026, 11:26 Super Neatza. Cât de bine cunosc Bucălaie și Mane actorii internaționali

Super Neatza. Cât de bine cunosc Bucălaie și Mane actorii internaționali

Logo show Vineri, 02.10.2026, 10:51 Super Neatza. Viața de cercetaş şi valorile comunității

Super Neatza. Viața de cercetaş şi valorile comunității

Logo show Vineri, 02.10.2026, 10:30
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