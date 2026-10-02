Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire sinceră despre primii ani în România: „Eram super frustrată și rușinată”
Episodul 19 din data de 2 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Actrița Tania Popa, originară din Republica Moldova, a vorbit despre începuturile sale în România. Aceasta a mărturisit că vocabularul limitat, accentul și cuvintele pe care nu le înțelegea i-au creat dificultăți. „Nu înțelegeam multe cuvinte și vorbeam cu accent și eram super frustrată și rușinată”, a spus Tania Popa.
Vineri, 02.10.2026, 17:17