Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire sinceră despre primii ani în România: „Eram super frustrată și rușinată”

Episodul 19 din data de 2 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Actrița Tania Popa, originară din Republica Moldova, a vorbit despre începuturile sale în România. Aceasta a mărturisit că vocabularul limitat, accentul și cuvintele pe care nu le înțelegea i-au creat dificultăți. „Nu înțelegeam multe cuvinte și vorbeam cu accent și eram super frustrată și rușinată”, a spus Tania Popa.

Furnicuțele 2026. Tania Popa, testată la un joc de atenție! Câte detalii a observat?

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