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Ce a recunoscut Bianca Drăgușanu despre fetița ei, care a împlinit recent 10 ani! Detaliul dezvăluit de vedetă a stârnit reacții

Bianca Drăgușanu și-a surprins urmăritorii cu detaliul pe care l-a recunoscut despre fiica ei, Sofia. Reacțiile nu au întârziat să apară.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 13:52 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 18:30
Descoperă ce a dezvăluit vedeta despre fiica ei | captura antenastars/AI
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Nu mai este o noutate faptul că Bianca Drăgușanu este extrem de mândră de fiica ei și nu ezită să arate acest lucru. Recent, vedeta și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a dezvăluit un detaliu surprinzător despre fiica ei, Sofia. Descoperă în rândurile de mai jos ce a recunoscut vedeta despre copila care a împlinit recent vârsta de zece ani.

Ce a recunoscut Bianca Drăgușanu despre fetița ei, care a împlinit recent 10 ani! Detaliul dezvăluit de vedetă a stârnit numeroase reacții

Bianca Drăgușanu a născut în data de 26 septembrie 2016, atunci când a adus pe lume o fetiță pe care ea și partenerul ei de la momentul respectiv, Victor Slav, au decis să o numească Sofia Natalia. Recent, aceasta a împlinit vârsta de zece ani și s-a transformat într-o adevărată domnișoară ce uimiște prin frumusețe și decență, nedorind să iasă în evidență, chiar dacă mama ei este celebră.

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Cu ocazia zilei sale de naștere, aceasta a avut parte de o petrece alături de prietenii săi. Din imagini se poate vedea că una dintre surprize a fost chiar tortul cu două etaje, din care a mușcat cu multă poftă, după ce a suflat în lumânări.

În dreptul imaginii cu tortul, Bianca Drăgușanu a transmis și un mesaj în cadrul căruia a dezvăluit un detaliu despre fiica ei ce a stârnit imediat reacții în rândul internauților:

Iată mai jos ce a recunoscut Bianca Drăgușanu despre fetița ei:

„Am un copil perfect. Si cand zic perfect zic asa: estecuminte, ascultător, modest, respectuos ,civilizat,etc…Toate calitățile unui copil pe care orice parinte si l-ar dori! La mulți ani, copilul meu perfect! Te iubesc mai presus de cuvinte ❤️ #sofia #10yeas #truelove #happybirthdaytoyou”, a fost mesajul transmis de Bianca Drăgușanu în dreptul unei fotografii de la aniversarea fiicei sale.

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Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară:

„La multi ani !!!!🎂🥂🍾🥳🥳🥳🤗🤗🤗😘😘si felicitari ptr modestie - implineste 10 ani … are o petrecere NORMALA intre copii … nu ca celelalte vedete care au copii de 4,5,6 ani si le fac petreceri ca si cum au ajuns la majorat nu la gradinita sau in clasa intai - FELICITARI BIANCA 💯💯💯ca nu o inveti RASFATATA maxim … 👏👏👏”, „Am auzit-o vorbind la o emisiune - e o savoare ! Modesta, inteligenta, respectuoasă, educata. Are totul ! La multi ani!”, iată doar o parte dintre mesajele transmise de fani pe Instagram.

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