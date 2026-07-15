Furnicuțele 2026. Ioan Andone, adevărul despre viața în Spania: „E mai ieftin decât în România!” Ce pensie încasează legenda fotbalului

Episodul 63 din data de 15 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Legendarul fotbalist și antrenor Ioan „Fălcosul” Andone își deschide sufletul și vorbește fără ocolișuri despre noua sa viață departe de România! Stabilit de ani buni în însorita Spanie, Andone face o comparație surprinzătoare legată de costurile de zi cu zi, mărturisind că, din multe puncte de vedere, traiul acolo i se pare mult mai ieftin și mai relaxat decât cel din țară. Fostul mare dinamovist nu se ferește de întrebările delicate și dezvăluie, cu o sinceritate debordantă, detalii despre veniturile sale actuale și valoarea pensiei pe care o încasează după o carieră de decenii dedicată sportului de performanță.

Miercuri, 15.07.2026, 17:00