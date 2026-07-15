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Furnicuțele 2026. Ioan Andone, adevărul despre viața în Spania: „E mai ieftin decât în România!” Ce pensie încasează legenda fotbalului

Episodul 63 din data de 15 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Legendarul fotbalist și antrenor Ioan „Fălcosul” Andone își deschide sufletul și vorbește fără ocolișuri despre noua sa viață departe de România! Stabilit de ani buni în însorita Spanie, Andone face o comparație surprinzătoare legată de costurile de zi cu zi, mărturisind că, din multe puncte de vedere, traiul acolo i se pare mult mai ieftin și mai relaxat decât cel din țară. Fostul mare dinamovist nu se ferește de întrebările delicate și dezvăluie, cu o sinceritate debordantă, detalii despre veniturile sale actuale și valoarea pensiei pe care o încasează după o carieră de decenii dedicată sportului de performanță.
Miercuri, 15.07.2026, 17:00
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Furnicuțele 2026. Ioan Andone joacă baschet la „Testul mușuroiului”

Furnicuțele 2026. Ioan Andone joacă baschet la „Testul mușuroiului”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:47 Furnicuțele 2026. Ioan Andone, dezvăluiri de suflet despre părinți

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, dezvăluiri de suflet despre părinți

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:38 Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu vs. Ioan Andone: Cine a băgat cele mai multe mingi în gaură?

Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu vs. Ioan Andone: Cine a băgat cele mai multe mingi în gaură?

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:29 Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu, declarații despre Ioan Andone: „M-a adus la o formă sportivă foarte bună!”

Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu, declarații despre Ioan Andone: „M-a adus la o formă sportivă foarte bună!”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:18 Mireasa, sezonul 13. Topul publicului. Cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

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Logo show Miercuri, 15.07.2026, 15:53 Mireasa sezonul 13. Claudia, Daniel, Daniela și Mihai, în cursa de eliminare. Cine a primit cele mai multe voturi

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Mireasa sezonul 13. Giulia a plâns: „Sunt foarte bucuroasă!”

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Logo show Miercuri, 15.07.2026, 15:04 Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian, discuție despre fricile dintr-o relație

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian, discuție despre fricile dintr-o relație

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 14:30 Mireasa sezonul 13. Ema și Alan, între tensiuni și planuri: ”Îmi induci o stare de agitație”

Mireasa sezonul 13. Ema și Alan, între tensiuni și planuri: ”Îmi induci o stare de agitație”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 14:23 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Cristina Iordache, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Cristina Iordache, câștigătoarea zilei

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 11:00
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