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Furnicuțele 2026. Ioan Andone dezvăluie cum se distrau tricolorii la Mondial: „Am avut voie de două ori să ne vedem soțiile!”

Episodul 63 din data de 15 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ioan Andone revine cu o serie de dezvăluiri spumoase și pline de umor despre regulile stricte de disciplină impuse tricolorilor, dar și despre momentele de relaxare din spatele ușilor închise. Artistul gazonului își amintește cu zâmbetul pe buze de restricțiile dure ale vremii, mărturisind cu sinceritate: „Am avut voie doar de două ori să ne vedem soțiile!”. Pe lângă secretele din spatele regimului de cazarmă, Andone deapănă amintiri de colecție și momente de neuitat alături de Răzvan Lucescu.
Miercuri, 15.07.2026, 18:19
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„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Ioan Andone, poveste de dragoste de peste 40 de ani! Cum și-a cunoscut soția

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, poveste de dragoste de peste 40 de ani! Cum și-a cunoscut soția

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:34 Furnicuțele 2026. Cum era Ioan Andone ca antrenor? Declarațiile lui Giani Kiriță

Furnicuțele 2026. Cum era Ioan Andone ca antrenor? Declarațiile lui Giani Kiriță

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:27 Furnicuțele 2026. Ioan Andone desenează, Scamă și Blană ghicesc la „Testul mușuroiului”

Furnicuțele 2026. Ioan Andone desenează, Scamă și Blană ghicesc la „Testul mușuroiului”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:11 Furnicuțele 2026. Mircea Lucescu, omul care a decis viitorul lui Ioan Andone! Povestea nespusă a carierei sale

Furnicuțele 2026. Mircea Lucescu, omul care a decis viitorul lui Ioan Andone! Povestea nespusă a carierei sale

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Ioan Andone joacă baschet la „Testul mușuroiului”

Furnicuțele 2026. Ioan Andone joacă baschet la „Testul mușuroiului”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:47 Furnicuțele 2026. Ioan Andone, dezvăluiri de suflet despre părinți

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, dezvăluiri de suflet despre părinți

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:38 Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu vs. Ioan Andone: Cine a băgat cele mai multe mingi în gaură?

Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu vs. Ioan Andone: Cine a băgat cele mai multe mingi în gaură?

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:29 Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu, declarații despre Ioan Andone: „M-a adus la o formă sportivă foarte bună!”

Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu, declarații despre Ioan Andone: „M-a adus la o formă sportivă foarte bună!”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:18 Furnicuțele 2026. Ioan Andone, adevărul despre viața în Spania: „E mai ieftin decât în România!” Ce pensie încasează legenda fotbalului

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, adevărul despre viața în Spania: „E mai ieftin decât în România!” Ce pensie încasează legenda fotbalului

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Topul publicului. Cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Mireasa, sezonul 13. Topul publicului. Cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 15:53
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