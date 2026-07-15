Furnicuțele 2026. Ioan Andone dezvăluie cum se distrau tricolorii la Mondial: „Am avut voie de două ori să ne vedem soțiile!”

Episodul 63 din data de 15 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ioan Andone revine cu o serie de dezvăluiri spumoase și pline de umor despre regulile stricte de disciplină impuse tricolorilor, dar și despre momentele de relaxare din spatele ușilor închise. Artistul gazonului își amintește cu zâmbetul pe buze de restricțiile dure ale vremii, mărturisind cu sinceritate: „Am avut voie doar de două ori să ne vedem soțiile!”. Pe lângă secretele din spatele regimului de cazarmă, Andone deapănă amintiri de colecție și momente de neuitat alături de Răzvan Lucescu.

Miercuri, 15.07.2026, 18:19