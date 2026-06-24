Furnicuțele 2026. Lora, adevărul complet despre relația cu Ionuț Ghenu! Cum a rezistat iubirea lor

Episodul 48 din data de 24 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. O poveste de dragoste care a trecut testul timpului! Lora vorbește fără filtre despre relația sa cu Ionuț Ghenu, bărbatul care îi este alături atât în viața personală, cât și în cea profesională. Artista dezvăluie cum reușesc să mențină echilibrul între iubire și carieră, ce compromisuri au făcut de-a lungul anilor și cum au reușit să treacă peste toate speculațiile din spațiul public.

Miercuri, 24.06.2026, 18:27