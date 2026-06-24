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Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri emoționante despre trupa Wassabi! Ce a însemnat proiectul pentru ea

Episodul 48 din data de 24 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Lora privește înapoi spre începuturile carierei sale și face mărturisiri sincere despre perioada în care a făcut parte din trupa Wassabi! Artista a dezvăluit ce a însemnat cu adevărat acea experiență pentru evoluția ei, cum a ajutat-o să își găsească vocea în industria muzicală din România și care au fost cele mai mari lecții pe care le-a învățat în acea etapă.
Miercuri, 24.06.2026, 17:40
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”Toate erau leșinate după Radu Bucălae”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Toate erau leșinate după Radu Bucălae”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Lora! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Lora! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:53 Furnicuțele 2026. Lora și Ionuț Ghenu ghicesc propoziții doar citind pe buze

Furnicuțele 2026. Lora și Ionuț Ghenu ghicesc propoziții doar citind pe buze

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:32 Furnicuțele 2026. Lora, adevărul complet despre relația cu Ionuț Ghenu! Cum a rezistat iubirea lor

Furnicuțele 2026. Lora, adevărul complet despre relația cu Ionuț Ghenu! Cum a rezistat iubirea lor

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:27 Furnicuțele 2026. Copilăria Lorei și momentul în care a devenit „locomotiva” familiei sale

Furnicuțele 2026. Copilăria Lorei și momentul în care a devenit „locomotiva” familiei sale

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:11 Furnicuțele 2026. Lora, hohote de râs la FurnicARENA! Cum s-a descurcat la Escape Room

Furnicuțele 2026. Lora, hohote de râs la FurnicARENA! Cum s-a descurcat la Escape Room

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 17:55 Furnicuțele 2026. Ghicește piesa cu Lora și Oase! Cel mai tare test muzical

Furnicuțele 2026. Ghicește piesa cu Lora și Oase! Cel mai tare test muzical

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 17:15 Furnicuțele 2026. Lora, totul despre noul ei album, „Folclora”! Schimbarea radicală de stil muzical

Furnicuțele 2026. Lora, totul despre noul ei album, „Folclora”! Schimbarea radicală de stil muzical

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 17:00 Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca o vor pe Raluca eliminată din competiție

Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca o vor pe Raluca eliminată din competiție

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 15:57 Mireasa sezonul 13. Alan a cerut-o pe Ema în căsătorie: Ce emoții am!

Mireasa sezonul 13. Alan a cerut-o pe Ema în căsătorie: Ce emoții am!

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 15:52 Mireasa sezonul 13. Claudia, cuprinsă de melancolie! Ce i-a spus lui Daniel

Mireasa sezonul 13. Claudia, cuprinsă de melancolie! Ce i-a spus lui Daniel

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 15:20 Mireasa sezonul 13. Alexandru a ajuns la o limită maximă! Nu mai suportă unele persoane din casă

Mireasa sezonul 13. Alexandru a ajuns la o limită maximă! Nu mai suportă unele persoane din casă

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 15:12
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