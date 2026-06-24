Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri emoționante despre trupa Wassabi! Ce a însemnat proiectul pentru ea

Episodul 48 din data de 24 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Lora privește înapoi spre începuturile carierei sale și face mărturisiri sincere despre perioada în care a făcut parte din trupa Wassabi! Artista a dezvăluit ce a însemnat cu adevărat acea experiență pentru evoluția ei, cum a ajutat-o să își găsească vocea în industria muzicală din România și care au fost cele mai mari lecții pe care le-a învățat în acea etapă.

Miercuri, 24.06.2026, 17:40