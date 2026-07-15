Furnicuțele 2026. Mircea Lucescu, omul care a decis viitorul lui Ioan Andone! Povestea nespusă a carierei sale

Episodul 63 din data de 15 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Înainte de a deveni stâlpul defensivei și un antrenor de calibru, planul lui Ioan Andone era clar: o carieră stabilă în inginerie civilă. Cu toate acestea, pasiunea pentru fotbal a început să îi acapareze tot timpul, iar părinții săi, reticenți la început, aveau alte planuri pentru viitorul lui. Momentul de cotitură? Intervenția providențială a marelui Mircea Lucescu!

Miercuri, 15.07.2026, 18:00