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Furnicuțele 2026. Mircea Lucescu, omul care a decis viitorul lui Ioan Andone! Povestea nespusă a carierei sale

Episodul 63 din data de 15 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Înainte de a deveni stâlpul defensivei și un antrenor de calibru, planul lui Ioan Andone era clar: o carieră stabilă în inginerie civilă. Cu toate acestea, pasiunea pentru fotbal a început să îi acapareze tot timpul, iar părinții săi, reticenți la început, aveau alte planuri pentru viitorul lui. Momentul de cotitură? Intervenția providențială a marelui Mircea Lucescu!
Miercuri, 15.07.2026, 18:00
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„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Ioan Andone, poveste de dragoste de peste 40 de ani! Cum și-a cunoscut soția

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, poveste de dragoste de peste 40 de ani! Cum și-a cunoscut soția

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:34 Furnicuțele 2026. Cum era Ioan Andone ca antrenor? Declarațiile lui Giani Kiriță

Furnicuțele 2026. Cum era Ioan Andone ca antrenor? Declarațiile lui Giani Kiriță

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:27 Furnicuțele 2026. Ioan Andone dezvăluie cum se distrau tricolorii la Mondial: „Am avut voie de două ori să ne vedem soțiile!”

Furnicuțele 2026. Ioan Andone dezvăluie cum se distrau tricolorii la Mondial: „Am avut voie de două ori să ne vedem soțiile!”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:19 Furnicuțele 2026. Ioan Andone desenează, Scamă și Blană ghicesc la „Testul mușuroiului”

Furnicuțele 2026. Ioan Andone desenează, Scamă și Blană ghicesc la „Testul mușuroiului”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:11 Furnicuțele 2026. Ioan Andone joacă baschet la „Testul mușuroiului”

Furnicuțele 2026. Ioan Andone joacă baschet la „Testul mușuroiului”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:47 Furnicuțele 2026. Ioan Andone, dezvăluiri de suflet despre părinți

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, dezvăluiri de suflet despre părinți

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:38 Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu vs. Ioan Andone: Cine a băgat cele mai multe mingi în gaură?

Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu vs. Ioan Andone: Cine a băgat cele mai multe mingi în gaură?

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:29 Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu, declarații despre Ioan Andone: „M-a adus la o formă sportivă foarte bună!”

Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu, declarații despre Ioan Andone: „M-a adus la o formă sportivă foarte bună!”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:18 Furnicuțele 2026. Ioan Andone, adevărul despre viața în Spania: „E mai ieftin decât în România!” Ce pensie încasează legenda fotbalului

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, adevărul despre viața în Spania: „E mai ieftin decât în România!” Ce pensie încasează legenda fotbalului

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Topul publicului. Cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Mireasa, sezonul 13. Topul publicului. Cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 15:53
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