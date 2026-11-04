Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, față în față cu spaimele de Halloween. Pe cine a descoperit la jocul Noaptea munții

Episodul 41 din data de 4 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Monica Davidescu participă la jocul „Noaptea munții”, care îi pune la încercare curajul. Aceasta intră singură într-o cameră complet întunecată, decorată în stil de Halloween, unde se aud sunete înfricoșătoare. Pentru a ieși, trebuie să găsească cheia pe întuneric. Ce a descoperit acolo și de ce a țipat?

Miercuri, 04.11.2026, 18:59