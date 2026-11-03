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Iuliana Marciuc a slăbit 12 kilograme în doar două luni, fără injecții pentru slăbit. Cum a reușit

Iuliana Marciuc a reușit să slăbească 12 kilograme în doar două luni, fără injecții pentru slăbit. Vedeta a dezvăluit în cadrul Știrilor Antena Stars cum a obținut această transformare.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 18:59 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 19:07
Iuliana Marciuc a slăbit 12 kilograme în doar două luni, fără injecții pentru slăbit | facebook
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Iuliana Marciuc a reușit să slăbească 12 kilograme în numai două luni. Prezentatoarea TV a ales să nu apeleze la injecțiile pentru slăbit și a preferat o altă metodă pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Iuliana Marciuc a slăbit 12 kilograme în doar două luni, fără injecții pentru slăbit. Cum a reușit

Iuliana Marciuc a povestit cum a reușit să slăbească și ce schimbări a făcut în alimentație.
Prezentă în platoul emisiunii Știrile Antena Stars, prezentatoarea tv a ținut să lămurească de la început un lucru. Transformarea sa nu a fost obținută cu ajutorul injecțiilor pentru slăbit, așa cum ar putea crede unele persoane.

Iuliana Marciuc a explicat că a ales să urmeze un program și că a luat decizia de a-și schimba stilul de viață chiar de Ziua Femeii, pe 8 martie, când și-a propus să își facă un cadou și să înceapă o nouă etapă.

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„Nu sunt injecții, ca să stabilim, că toată lumea crede că sunt injecții. Eu am decis un program. (...) Pe 8 martie am zis să îmi fac și eu un cadou și am zis că începând de astăzi e stop. Și a fost stop timp de 2 luni. Nu a fost greu, a fost simplu. 12 kilograme în 2 luni, eu zic că e foarte ok”, a declarat Iuliana Marciuc, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars, emisiune difuzată pe Antena Stars.

Ce a mâncat Iuliana Marciuc în perioada în care a slăbit

Un alt detaliu important oferit de Iuliana Marciuc este legat de alimentație. Aceasta spune că nu a renunțat complet la varietatea alimentelor și că programul a inclus o mâncare diversificată.

De asemenea, vedeta a menționat că a folosit suplimente cu vitamine și Omega-3.

Iuliana Marciuc nu a oferit însă un meniu complet și nici nu a prezentat o listă exactă a alimentelor pe care le-a consumat zilnic.

„Cu o mâncare variată, cu suport de vitamine și omega-3 și am reușit după aceea să trec prin câteva vacanțe care nu au adus kilograme în plus”, a mai spus Iuliana Marciuc la Știrile Antena Stars.

Cum și-a menținut Iuliana Marciuc greutatea în vacanțe

Iuliana Marciuc spune că a fost în mai multe vacanțe în lunile care au urmat și că acestea nu au adus schimbări importante pe cântar.

Prezentatoarea a recunoscut că a acumulat totuși două kilograme în plus, însă consideră că rezultatul este unul bun.

„Au adus doar 2 kilograme în plus, în cinci luni zic că este bine, și sigur că am de gând să le dau înapoi și pe acelea 2”, a declarat Iuliana Marciuc.

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