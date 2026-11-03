Paula Seling s-a logodit cu producătorul muzical Alexandru Gorgos. Cum a început povestea lor de dragoste și ce au dezvăluit despre relația lor?

Paula Seling a fost cerută în căsătorie de Alexandru Gorgos! Povestea de dragoste. Ani întregi nu s-au întâlnit față în față | Instagram/Hepta

Paula Seling și Alexandru Gorgos s-au logodit, după o poveste de dragoste care a evoluat discret, departe de lumina reflectoarelor.

Paula Seling s-a logodit cu Alexandru Gorgos

Cântăreața și producătorul muzical au făcut pasul următor în relația lor, iar artista a vorbit cu emoție despre acest nou capitol din viața sa sentimentală. Cei doi au povestit, într-un interviu acordat revistei Viva!, cum a început legătura dintre ei și cum o colaborare profesională s-a transformat, în timp, într-o relație de iubire.

Paula Seling traversează o perioadă frumoasă pe plan personal. Artista și Alexandru Gorgos și-au oficializat logodna după o relație pe care au preferat să o țină departe de atenția publicului. Povestea lor a pornit de la muzică, un domeniu care i-a adus împreună și care a reprezentat punctul de plecare al unei legături tot mai apropiate, potrivit informațiilor publicate de Libertatea.

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Cei doi au realizat și un pictorial pentru revista Viva!, unde au oferit detalii despre relația lor și despre felul în care sentimentele au evoluat de-a lungul timpului.

Cum a început povestea de dragoste dintre Paula Seling și Alexandru Gorgos

Deși au colaborat de-a lungul anilor pentru diferite proiecte de studio, Paula Seling și Alexandru Gorgos nu au avut de la început o relație apropiată. Cei doi au păstrat legătura o perioadă îndelungată prin intermediul mediului online, fără să aibă ocazia să se întâlnească față în față.

Momentul care a schimbat dinamica relației lor a venit în timpul pregătirilor pentru concertul „Paula 25”. Repetițiile și timpul petrecut împreună au reprezentat ocazia perfectă pentru a se cunoaște mai bine, iar colaborarea profesională a început să capete o altă dimensiune.

Artista a vorbit despre importanța maturității în construirea unei relații și despre valorile pe care le consideră esențiale într-un cuplu. Pentru Paula, respectul reciproc, stabilitatea și armonia sunt elemente care contribuie la o legătură solidă.

La rândul său, Alexandru Gorgos a evidențiat compatibilitatea dintre ei și felul în care se completează atât în viața personală, cât și în cea profesională.

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Paula Seling, un nou început în viața sentimentală

Logodna cu Alexandru Gorgos marchează un nou capitol pentru Paula Seling. La aproximativ patru ani de la despărțirea de Radu Bucura, artista și-a găsit din nou echilibrul sentimental și pare să fi construit o relație bazată pe încredere și valori comune.

Cântăreața a preferat să își păstreze viața personală departe de expunerea excesivă, însă, prin interviul recent, a oferit câteva detalii despre omul alături de care își dorește să își continue drumul.

Povestea lor demonstrează că uneori o colaborare profesională poate deveni începutul unei relații care evoluează în timp, fără grabă, până la un angajament important.