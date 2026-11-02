Nicoleta Luciu, mesaj controversat, după ce a negat zvonurile de divorț: „Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam!”

Nicoleta Luciu a publicat un mesaj cu subînțeles despre iubire și relații, după ce a negat zvonurile de divorț. Ce le-a transmis vedeta urmăritorilor.

Nicoleta Luciu, mesaj controversat, după ce a negat zvonurile de divorț | instagram.com

Nicoleta Luciu a atras atenția cu o serie de mesaje despre iubire, respect și dezamăgiri în relații. Declarațiile vedetei au apărut la scurt timp după ce aceasta a negat zvonurile privind un posibil divorț. Una dintre replicile publicate a stârnit curiozitatea urmăritorilor.

Nicoleta Luciu, mesaje controversat, după ce a negat zvonurile de divorț

Nicoleta Luciu a transmis recent câteva gânduri cu subînțeles despre suferință și despre momentele în care o persoană ajunge să ofere mai mult decât primește.

Mesajele au stârnit curiozitatea urmăritorilor, mai ales că au apărut după ce aceasta a negat zvonurile privind un posibil divorț.

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Un mesaj publicat de Nicoleta Luciu a fost despre iubire și despre importanța de a nu te pune niciodată într-o situație în care trebuie să ceri atenția sau afecțiunea cuiva.

„Nu te înjosi în fața nimănui niciodată, iubirea vine oferită din suflet, nu cerșită”, a transmis Nicoleta Luciu.

Într-un alt mesaj, vedeta vorbește despre gelozie, suferință și despre durerea pe care o poate simți o persoană atunci când nu primește sprijinul de care are nevoie.

„N-aș suporta să te văd cu altul! Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam!”, a mai transmis Nicoleta Luciu.

Ce a declarat Nicoleta Luciu după ce s-a spus că ar avea probleme în căsnicie

Cu ceva vreme în urmă, Nicoleta Luciu a vorbit deschis despre zvonurile privind o posibilă despărțire de soțul ei. Vedeta a fost întrebată despre speculațiile apărute în presă și a ținut să clarifice situația. Aceasta a negat că ar trece printr-o perioadă dificilă în căsnicie și a explicat că lucrurile stau cu totul diferit.

În urmă cu ceva timp, numele Nicoletei Luciu a apărut în mai multe discuții despre un posibil divorț.

Întrebată despre aceste speculații, Nicoleta Luciu a avut un răspuns direct. Aceasta a făcut o remarcă despre zvonurile apărute de-a lungul anilor și a spus că, dacă ar fi să creadă tot ce se scrie în presă, ar fi divorțat de foarte multe ori.

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem printr-un niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”, a declarat Nicoleta Luciu, la Știrile Antena Stars, cu ceva vreme în urmă.

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