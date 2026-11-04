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„Ajutor de cumpărături”, mențiunea de pe bonul fiscal care a nedumerit o clientă. Ce înseamnă, de fapt, și pentru ce a plătit

O femeie a avut o nedumerire după ce și-a verificat bonul fiscal primit la cumpărături. A observat o mențiune neobișnuită, înainte de suma totală. Ce înseamnă „Ajutor pentru cumpărături” și de ce apărea suma de 5,50 lei.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 19:06 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 19:06
„Ajutor de cumpărături”, mențiunea de pe bonul fiscal care a nedumerit o clientă | facebook
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Un detaliu de pe un bon fiscal a stârnit nedumerirea unei cliente. Înainte de suma totală de plată, aceasta a observat o mențiune de 5,50 lei, intitulată „Ajutor pentru cumpărături”. Femeia a întrebat pe internet dacă și alte persoane au întâlnit această situație.

„Ajutor de cumpărături”, mențiunea de pe bonul fiscal care a nedumerit o clientă. Ce înseamnă, de fapt, și pentru ce a plătit

Atunci când a verificat bonul primit după ce a făcut cumpărături, o femeie a observat un detaliu pe care nu l-a înțeles prea bine. Aceasta a observat o mențiune neobișnuită, trecută la finalul documentului, sub suma totală de plată. Este vorba despre formularea „Ajutor de cumpărături”.

Nedumerită, femeia a făcut o poză bonului fiscal și a publicat imaginea pe Facebook, cerând părerea celorlalți utilizatori. Aceasta a vrut să afle dacă și alte persoane au întâlnit o astfel de mențiune și ce reprezintă, de fapt, suma respectivă.

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„Ajutor pentru cumpărături – a mai văzut cineva asta pe bon? E prima dată când văd”, a scris femeia pe Facebook.

În fotografia publicată se poate observa că mențiunea „Ajutor de cumpărături” apare sub totalul bonului fiscal. Formularea a atras imediat atenția celor care au văzut postarea, iar comentariile nu au întârziat să apară.

Ce au spus internauții despre mențiunea de pe bonul fiscal

Mai mulți utilizatori au încercat să îi explice femeii ce ar putea însemna formularea respectivă. Unii au glumit pe seama situației, în timp ce alții au venit cu o explicație simplă, aceea că ar putea fi vorba despre punga sau sacoșa în care și-a pus cumpărăturile.

„Ați luat plasa la propriu”, a comentat un utilizator.

„Acel ajutor pentru cumpărături este plasa!”, a explicat altcineva.

Au existat și persoane care au încercat să afle dacă femeia folosise o casă de marcat self-pay și dacă avusese nevoie de ajutorul unui angajat, evident, în mod ironic.

„Nu cumva ați scanat la o casă self-pay și ați chemat un angajat să vă ajute?”, a întrebat cineva.

Alți internauți au fost de părere că mențiunea se referă pur și simplu la sacoșa oferită de magazin.

„Este punga/sacoșa/plasa”, a scris un utilizator.

Subiectul a stârnit și câteva reacții amuzante legate de prețul pe care l-ar putea avea o astfel de pungă.

„Woawww... aproape 6 lei o pungă? Sau e «punga pentru cadou»? Că mi se pare cam mult 6 lei pentru o pungă”, a comentat o altă persoană.

Un alt utilizator a privit situația cu umor și a explicat formularea într-un mod simplu: „Probabil ajutorul este sacoșa de la ei. Frumos spus. Chiar este ajutor pentru cumpărături!”.

Așadar, explicația oferită de mai mulți internauți este aceea că mențiunea ar putea face referire la sacoșa sau punga folosită în care persoana care a făcut postarea și-a pus cumpărăturile.

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