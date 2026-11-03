Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Angela Martini, soția milionarului Dragoș Săvulescu, a anunțat despărțirea! Cei doi au împreună un băiețel

Angela Martini, soția milionarului Dragoș Săvulescu, a anunțat despărțirea! Cei doi au împreună un băiețel

Angela Martini a anunțat despărțirea de Dragoș Săvulescu după șapte ani de căsnicie. Ce mesaj a transmis modelul despre fiul lor și ce poveste au avut împreună?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 08:37 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 08:42
Angela Martini, soția milionarului Dragoș Săvulescu, a anunțat despărțirea! Cei doi au împreună un băiețel | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Modelul Angela Martini a anunțat despărțirea de Dragoș Săvulescu. După mai mulți ani de relație și șapte ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Vestea a fost făcută publică chiar de fosta Miss Universe Albania, care a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre încheierea poveștii lor de iubire, dar și despre cel mai important lucru care îi va lega în continuare: fiul lor.

Angela Martini și Dragoș Săvulescu s-au despărțit

Pe conturile sale de socializare, Angela Martini a publicat un mesaj scurt, dar explicit, prin care a confirmat separarea și a subliniat că, indiferent de decizia luată, binele copilului lor va rămâne prioritar.

„După un capitol plin de însemnătate petrecut împreună, relația noastră a ajuns la final. Fiul nostru rămâne cel mai minunat cadou al timpului petrecut împreună, iar fericirea și starea lui de bine vor fi întotdeauna prioritatea noastră. Îi doresc lui Dragoș toată fericirea. Vă mulțumesc pentru bunătate și pentru că ne respectați intimitatea”, a transmis modelul în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

Anunțul vine după o perioadă în care cei doi au fost în centrul atenției, iar relația lor a trecut prin mai multe încercări. Deși au preferat să-și păstreze o parte din viața personală departe de ochii publicului, aparițiile și mesajele lor de pe rețelele de socializare au oferit, de-a lungul timpului, imagini din povestea lor de familie.

Cum a început povestea de dragoste dintre Angela Martini și Dragoș Săvulescu

Angela Martini și Dragoș Săvulescu au început să formeze un cuplu în 2016. Un an mai târziu, în decembrie 2017, cei doi și-au oficializat relația și s-au căsătorit. Povestea lor a atras atenția încă de la început, având în vedere că ea era un cunoscut fotomodel internațional, fostă Miss Universe Albania, iar el era cunoscut în România pentru implicarea sa în lumea afacerilor și pentru perioada în care a fost acționar la Dinamo București.

Dincolo de aparițiile publice și de imaginile din vacanțele petrecute împreună, cei doi au trecut și prin momente dificile. În perioada în care Dragoș Săvulescu s-a confruntat cu problemele judiciare din România, distanța și situația complicată în care se afla au reprezentat provocări importante pentru familie.

Un alt capitol important din viața lor a fost venirea pe lume a fiului lor, Kyree Martini Săvulescu. Băiețelul s-a născut cu ajutorul unei mame surogat, iar Angela și Dragoș au vorbit în repetate rânduri despre bucuria de a deveni părinți.

Angela Martini și Dragoș Săvulescu au devenit părinți în 2021, cu ajutorul unei mame surogat. Decizia a venit după ce modelul și-a dorit foarte mult să își întemeieze o familie, iar cei doi au ales această cale pentru a-și îndeplini visul de a avea un copil, relatează SpyNews.

Angela a vorbit deschis, în trecut, despre experiența maternității prin intermediul unei mame surogat și despre emoțiile trăite în momentul în care și-a ținut pentru prima dată băiețelul în brațe. Venirea pe lume a lui Kyree a reprezentat un moment definitoriu pentru cuplu, iar cei doi au împărtășit cu urmăritorii lor mai multe imagini din viața de familie.

După șapte ani de căsnicie, cei doi au decis să încheie acest capitol al vieții lor. Chiar dacă relația de cuplu a ajuns la final, mesajul transmis de Angela Martini arată că ambii părinți își doresc ca fiul lor să rămână în centrul preocupărilor și deciziilor lor.

Nicoleta Luciu, mesaj controversat, după ce a negat zvonurile de divorț: „Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plânge...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: &#8222;E omul potrivit să facă asta&#8221;
Observatornews.ro Planta uitată de fermierii români care poate aduce bani frumoşi. Se valorifică de la seminţe până la tulpină Planta uitată de fermierii români care poate aduce bani frumoşi. Se valorifică de la seminţe până la tulpină
Antena 3 Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse
SpyNews Femeia implicată în organizarea atacului asupra Mirelei Vaida, din nou în instanță! Ce a cerut judecătorilor Femeia implicată în organizarea atacului asupra Mirelei Vaida, din nou în instanță! Ce a cerut judecătorilor
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Nicoleta Luciu, mesaj controversat, după ce a negat zvonurile de divorț: „Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam!”
Nicoleta Luciu, mesaj controversat, după ce a negat zvonurile de divorț: „Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ramona Olaru, sfaturi de dragoste pentru Aris Eram. Ce au dezvăluit cei 2 despre relația lor
Ramona Olaru, sfaturi de dragoste pentru Aris Eram. Ce au dezvăluit cei 2 despre relația lor
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x