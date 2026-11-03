Angela Martini, soția milionarului Dragoș Săvulescu, a anunțat despărțirea! Cei doi au împreună un băiețel

Angela Martini a anunțat despărțirea de Dragoș Săvulescu după șapte ani de căsnicie. Ce mesaj a transmis modelul despre fiul lor și ce poveste au avut împreună?

Modelul Angela Martini a anunțat despărțirea de Dragoș Săvulescu. După mai mulți ani de relație și șapte ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Vestea a fost făcută publică chiar de fosta Miss Universe Albania, care a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre încheierea poveștii lor de iubire, dar și despre cel mai important lucru care îi va lega în continuare: fiul lor.

Angela Martini și Dragoș Săvulescu s-au despărțit

Pe conturile sale de socializare, Angela Martini a publicat un mesaj scurt, dar explicit, prin care a confirmat separarea și a subliniat că, indiferent de decizia luată, binele copilului lor va rămâne prioritar.

„După un capitol plin de însemnătate petrecut împreună, relația noastră a ajuns la final. Fiul nostru rămâne cel mai minunat cadou al timpului petrecut împreună, iar fericirea și starea lui de bine vor fi întotdeauna prioritatea noastră. Îi doresc lui Dragoș toată fericirea. Vă mulțumesc pentru bunătate și pentru că ne respectați intimitatea”, a transmis modelul în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

Anunțul vine după o perioadă în care cei doi au fost în centrul atenției, iar relația lor a trecut prin mai multe încercări. Deși au preferat să-și păstreze o parte din viața personală departe de ochii publicului, aparițiile și mesajele lor de pe rețelele de socializare au oferit, de-a lungul timpului, imagini din povestea lor de familie.

Cum a început povestea de dragoste dintre Angela Martini și Dragoș Săvulescu

Angela Martini și Dragoș Săvulescu au început să formeze un cuplu în 2016. Un an mai târziu, în decembrie 2017, cei doi și-au oficializat relația și s-au căsătorit. Povestea lor a atras atenția încă de la început, având în vedere că ea era un cunoscut fotomodel internațional, fostă Miss Universe Albania, iar el era cunoscut în România pentru implicarea sa în lumea afacerilor și pentru perioada în care a fost acționar la Dinamo București.

Dincolo de aparițiile publice și de imaginile din vacanțele petrecute împreună, cei doi au trecut și prin momente dificile. În perioada în care Dragoș Săvulescu s-a confruntat cu problemele judiciare din România, distanța și situația complicată în care se afla au reprezentat provocări importante pentru familie.

Un alt capitol important din viața lor a fost venirea pe lume a fiului lor, Kyree Martini Săvulescu. Băiețelul s-a născut cu ajutorul unei mame surogat, iar Angela și Dragoș au vorbit în repetate rânduri despre bucuria de a deveni părinți.

Angela Martini și Dragoș Săvulescu au devenit părinți în 2021, cu ajutorul unei mame surogat. Decizia a venit după ce modelul și-a dorit foarte mult să își întemeieze o familie, iar cei doi au ales această cale pentru a-și îndeplini visul de a avea un copil, relatează SpyNews.

Angela a vorbit deschis, în trecut, despre experiența maternității prin intermediul unei mame surogat și despre emoțiile trăite în momentul în care și-a ținut pentru prima dată băiețelul în brațe. Venirea pe lume a lui Kyree a reprezentat un moment definitoriu pentru cuplu, iar cei doi au împărtășit cu urmăritorii lor mai multe imagini din viața de familie.

După șapte ani de căsnicie, cei doi au decis să încheie acest capitol al vieții lor. Chiar dacă relația de cuplu a ajuns la final, mesajul transmis de Angela Martini arată că ambii părinți își doresc ca fiul lor să rămână în centrul preocupărilor și deciziilor lor.