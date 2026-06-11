Furnicuțele 2026. Oase îl pune la încercare pe Marian Godină: Reușește să nu clipească în spatele panoului de plexiglas?

Episodul 39 din data de 11 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marian Godină trece printr-o provocare neobișnuită de autocontrol în platoul emisiunii. Așezat în spatele unui panou de protecție din plexiglas, scopul lui este să își stăpânească reflexele și să nu clipească deloc în timp ce Oase folosește un tun special pentru a trage cu fructe direct în direcția lui.

Joi, 11.06.2026, 18:47